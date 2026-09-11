Mireasa, sezon 14. Cine intră în cursa de eliminare. Băieții și mamele au făcut nominalizări

Simona Gherghe i-a invitat pe băieți și pe mame să nominalizeze o fete care să părăsească emisiunea. Prezentatoarea Mireasa le-a atras atenția că fiecare nominalizare trebuie să aibă un argument.
Nominalizările s-au făcut în emisia live de pe 11 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.
Ce nominalizări pentru eliminare s-au făcut în Gala Mireasa de pe 11 septembrie
Scorul a fost unul foarte strâns. În timp ce mamele au ales să o voteze pe Veronica, cei mai mulți dintre băieți au nominalizat-o pe Rebeca, precizând că au observat o apropiere între Veronica și Beleuț. Despre Rebeca, băieții au observat că nu s-a apropiat de niciun băiat.
Beleuț- Rebeca
Doamna Emilia - Veronica
Doamna Carmen - Veronica
Mircea - Veronica
Doamna Isabela - Veronica
Doamna Flori - Veronica
Ronaldo - Maria
Albert- Rebeca
Radu- Rebeca
Doamna Elena - Veronica
Emanuel - Rebeca
Valentin - Rebeca
Adrian - Rebeca
Cristian - Rebeca
Ionuț - Rebeca
Rebeca este nominalizarea casei. Ea intră în cursa de eliminare cu moștenirea lăsată de fostele concurente: Amira și Andreea. Ambele au nominalizat-o ca moștenire pe Veronica.
Telespectatorii Mireasa pot decide ce concurentă părăsește emisiunea Mireas aîn gala de vineri, 18 septembrie 2026. Pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1 este disponibilă îmtrebarea: „Ce concurentă doriți să părăsească emisiunea Mireasa?”, variantele de răspuns fiind Veronica și Rebeca.
Așadar, telespectatorii au la dispoziție o săptămână să decidă cine pleacă și cine rămâne dintre Veronia și Rebeca.
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Ce se întâmplă, de fapt, cu Denisa și Cristian din sezonul 12 Mireasa, după ce el a fost plecat din țară o perioadă... Mireasa, sezon 14. Tensiuni între Anne-Mary și Radu. Ce „veste proastă” le-a dat Simona Gherghe...