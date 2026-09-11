Mireasa, sezon 14. Cine intră în cursa de eliminare. Băieții și mamele au făcut nominalizări

În gala Mireasa de pe 11 septembrie 2026, băieții și mamele au nominalizat o fată care să părăseacă emisiunea Mireasa.

Simona Gherghe i-a invitat pe băieți și pe mame să nominalizeze o fete care să părăsească emisiunea. Prezentatoarea Mireasa le-a atras atenția că fiecare nominalizare trebuie să aibă un argument.

Nominalizările s-au făcut în emisia live de pe 11 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Ce nominalizări pentru eliminare s-au făcut în Gala Mireasa de pe 11 septembrie

Scorul a fost unul foarte strâns. În timp ce mamele au ales să o voteze pe Veronica, cei mai mulți dintre băieți au nominalizat-o pe Rebeca, precizând că au observat o apropiere între Veronica și Beleuț. Despre Rebeca, băieții au observat că nu s-a apropiat de niciun băiat.

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Beleuț- Rebeca

Doamna Emilia - Veronica

Doamna Carmen - Veronica

Mircea - Veronica

Doamna Isabela - Veronica

Doamna Flori - Veronica

Ronaldo - Maria

Albert- Rebeca

Radu- Rebeca

Doamna Elena - Veronica

Emanuel - Rebeca

Valentin - Rebeca

Adrian - Rebeca

Cristian - Rebeca

Ionuț - Rebeca

Rebeca este nominalizarea casei. Ea intră în cursa de eliminare cu moștenirea lăsată de fostele concurente: Amira și Andreea. Ambele au nominalizat-o ca moștenire pe Veronica.

Telespectatorii Mireasa pot decide ce concurentă părăsește emisiunea Mireas aîn gala de vineri, 18 septembrie 2026. Pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1 este disponibilă îmtrebarea: „Ce concurentă doriți să părăsească emisiunea Mireasa?”, variantele de răspuns fiind Veronica și Rebeca.

Așadar, telespectatorii au la dispoziție o săptămână să decidă cine pleacă și cine rămâne dintre Veronia și Rebeca.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.