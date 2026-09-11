Mireasa, sezon 14. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 11 septembrie 2026

Ca în fiecare sezon, telespectatorii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. La finalul celei de-a patra gale din sezonul 14 Mireasa: Regatul Inimii, Simona Gherghe a anunțat cine se află în top 3 fete și băieți și cine este Mama Săptămânii.
Clasamentul publicului este foarte important, deoarece fetele și băieții aflați în top 3 au imunitate, neputând fi eliminați. Totodată, Mirele, Mireasa și Mama Săptămânii sunt liderii casei și primesc un cadou săptămânal. Pe lângă titlul de lideri, au și responsabilitatea de a organiza și supraveghea respectarea regulilor în casă.
Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 11 septembrie 2026
În Gala Mireasa din 11 septembrie, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Clasamentul a fost în emisia live de pe 11 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.
Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:
Mama săptămânii a fost votată doamna: Carmen - concurenții au aplaudat frenetic. Irina este blocată pentru Adrian
Top 3 fete:
Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Paula
Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Claudia
Fata Săptămânii este: Anne-Mary
Top 3 băieți:
Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Alberto
Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Radu
Băiatul Săptămânii este: Valentin
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Mireasa, sezon 14. Tensiuni între Anne-Mary și Radu. Ce „veste proastă” le-a dat Simona Gherghe... Mireasa, sezon 14. Simona Gherghe, anunț important pentru viitorii concurenți. Ce se va întâmpla...