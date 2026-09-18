Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 14. Ce se întâmplă cu Anne-Mary și Radu! Detaliul observat imediat de fani

Mireasa, sezon 14. Ce se întâmplă cu Anne-Mary și Radu! Detaliul observat imediat de fani

În ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, camerele de supraveghere au scos la iveală ce se întâmplă cu Anne-Mary și Radu. Fanii au observat un detaliu important.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 18 Septembrie 2026, 09:38 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 10:46
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

După ce s-au despărțit, Anne-Mary a încercat să se împace cu Radu, dar tânărul a refuzat. Descoperă în rândurile de mai jos ce detaliu au observat fanii, în ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Ce se întâmplă cu Anne-Mary și Radu! Detaliul observat de fani, la Mireasa. Capriciile iubirii, ediția din 17 septembrie 2026.

Radu și Anne-Mary au fost unul dintre primele cupluri formate la Mireasa sezonul 14. Totuși, fericirea lor nu a ținut mult și cei doi s-au despărțit. De câteva zile, tânăra tot încearcă să se apropie de fostul iubit, dar acesta menține distanța.

„Nu vrei să îmi dai o șansă să îți arăt că pot să fiu și altfel?”, a întrebat Anne-Mary, într-unul dintre momentele surprinde de camerele de filmat.

„Dar e prea devreme pentru mine, eu nu vreau să ne împăcăm sau ceva. Și eu sufăr, Anne, amândoi suntem oameni. Chiar dacă tu ești micuță și eu sunt mare, sufletul e la fel. Poate în viitor, dar acum nu pot. Jur! Și ai avut și o atitudine foarte nasoală”, a fost replica tânărului.

Ulterior, în ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, cei doi au fost filmați stând pe canapea și interacționând cu Andrei Beleuț, care se pare că i-a făcut tinerie un compliment și i-a spus că speră să îi asculte sfaturile.

Totuși, deși acesta a încercat să îi apropie, Radu arăta că mai are lucruri de discutat și de lămurit.

„Eu sunt pregătit să stau singur în pacea mea până la capătul sezonului. Îmi doresc și eu dragoste. Să stau singur, fără parteneră. Eu știu ce îmi doresc, dar nu știu dacă poate să mi se ofere aiic”, a zis tânărul.

Anne-Mary își dorea în continuare să îi arate că a greșit și că e dispusă să îl recâștige.

Ulterior, în LIVE-ul emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Raluca Preda a dorit să discute cu cei doi concurenți, pentru a afla mai multe detalii despre situația lor actuală.

„Mă bucur că am vorbit cu Anne, pentru prima oară simt că înțelege ce îi spun. Cred că mai avem chestii pe care trebuie să le vorbim. Sutn foarte șocat de unde schimbarea asta la 180 de grade”, a zis tânărul.

„Eu i-am zis că afară nu sunt așa, că aici e vorba de camere. Acum am zis că nu mai țin cont de lucrurile acestea și, dacă tot mi-a dat șansa să vorbim, am decis să îi arăt cum sunt eu și cât de iubitoare pot să fiu”, a zis tânăra.

Descoperă ce alte detalii au mai ieșit la iveală, în ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Laura și Mihai de la Mireasa, nuntă ca-n povești în Ardeal. Ce au dezvăluit câștigătorii sezonului 10 despre ziua cea ma...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro O româncă celebră, care plătește „24.000 de lei pe an pentru sănătate”, umilită într-un spital din România. Ce a pățit O româncă celebră, care plătește &#8222;24.000 de lei pe an pentru sănătate&#8221;, umilită într-un spital din România. Ce a pățit
Observatornews.ro Vortexul polar dă vremea peste cap în următoarele zile. Frig, lapoviță şi ninsori, dar surpriza vine după Vortexul polar dă vremea peste cap în următoarele zile. Frig, lapoviță şi ninsori, dar surpriza vine după
Antena 3 O sportivă Hyrox a avut diaree în timpul cursei, a continuat proba şi a şi câştigat-o. Apoi şi-a cerut scuze: "Trebuia să aleg altfel" O sportivă Hyrox a avut diaree în timpul cursei, a continuat proba şi a şi câştigat-o. Apoi şi-a cerut scuze: "Trebuia să aleg altfel"
Comentarii


Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Citește și
Mireasa, sezon 14. Care sunt cei doi băieți care i-au atras atenția Andreei. Noua concurentă a recunoscut
Mireasa, sezon 14. Care sunt cei doi băieți care i-au atras atenția Andreei. Noua concurentă a recunoscut
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa, sezon 14. Paula, confesiune neașteptată: „Și-a amintit că are un iubit afară”. Ce a spus despre bărbatul din Germania
Mireasa, sezon 14. Paula, confesiune neașteptată: „Și-a amintit că are un iubit afară”. Ce a spus despre...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x