Mireasa, sezon 14. Ce se întâmplă cu Anne-Mary și Radu! Detaliul observat imediat de fani

În ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, camerele de supraveghere au scos la iveală ce se întâmplă cu Anne-Mary și Radu. Fanii au observat un detaliu important.

După ce s-au despărțit, Anne-Mary a încercat să se împace cu Radu, dar tânărul a refuzat. Descoperă în rândurile de mai jos ce detaliu au observat fanii, în ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Ce se întâmplă cu Anne-Mary și Radu! Detaliul observat de fani, la Mireasa. Capriciile iubirii, ediția din 17 septembrie 2026.

Radu și Anne-Mary au fost unul dintre primele cupluri formate la Mireasa sezonul 14. Totuși, fericirea lor nu a ținut mult și cei doi s-au despărțit. De câteva zile, tânăra tot încearcă să se apropie de fostul iubit, dar acesta menține distanța.

„Nu vrei să îmi dai o șansă să îți arăt că pot să fiu și altfel?”, a întrebat Anne-Mary, într-unul dintre momentele surprinde de camerele de filmat.

„Dar e prea devreme pentru mine, eu nu vreau să ne împăcăm sau ceva. Și eu sufăr, Anne, amândoi suntem oameni. Chiar dacă tu ești micuță și eu sunt mare, sufletul e la fel. Poate în viitor, dar acum nu pot. Jur! Și ai avut și o atitudine foarte nasoală”, a fost replica tânărului.

Ulterior, în ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, cei doi au fost filmați stând pe canapea și interacționând cu Andrei Beleuț, care se pare că i-a făcut tinerie un compliment și i-a spus că speră să îi asculte sfaturile.

Totuși, deși acesta a încercat să îi apropie, Radu arăta că mai are lucruri de discutat și de lămurit.

„Eu sunt pregătit să stau singur în pacea mea până la capătul sezonului. Îmi doresc și eu dragoste. Să stau singur, fără parteneră. Eu știu ce îmi doresc, dar nu știu dacă poate să mi se ofere aiic”, a zis tânărul.

Anne-Mary își dorea în continuare să îi arate că a greșit și că e dispusă să îl recâștige.

Ulterior, în LIVE-ul emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Raluca Preda a dorit să discute cu cei doi concurenți, pentru a afla mai multe detalii despre situația lor actuală.

„Mă bucur că am vorbit cu Anne, pentru prima oară simt că înțelege ce îi spun. Cred că mai avem chestii pe care trebuie să le vorbim. Sutn foarte șocat de unde schimbarea asta la 180 de grade”, a zis tânărul.

„Eu i-am zis că afară nu sunt așa, că aici e vorba de camere. Acum am zis că nu mai țin cont de lucrurile acestea și, dacă tot mi-a dat șansa să vorbim, am decis să îi arăt cum sunt eu și cât de iubitoare pot să fiu”, a zis tânăra.

Descoperă ce alte detalii au mai ieșit la iveală, în ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.