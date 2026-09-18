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Laura și Mihai de la Mireasa, nuntă ca-n povești în Ardeal. Ce au dezvăluit câștigătorii sezonului 10 despre ziua cea mare

Laura și Mihai, câștigătorii Mireasa sezonul 10, se căsătoresc pe 19 septembrie 2026. Primele imagini de la pregătirile pentru nunta tradițională din Ardeal.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 18 Septembrie 2026, 09:21 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 09:28
Laura și Mihai de la Mireasa, nuntă ca-n povești în Ardeal. Ce au dezvăluit câștigătorii sezonului 10 despre ziua cea mare | Instagram
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Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 din Mireasa, se pregătesc pentru una dintre cele mai importante zile din viața lor. Cu multă emoție și nerăbdare, cei doi urmează să pășească în fața altarului pentru a-și uni destinele. Nunta are loc pe 19 septembrie 2026, iar pregătirile au intrat deja pe ultima sută de metri.

Laura și Mihai, câștigătorii Mireasa sezonul 10, nuntă cu tradiție în Ardeal

Telespectatorii au aflat despre marele eveniment încă din luna aprilie a acestui an. Pe 21 aprilie 2026, în cadrul emisiunii Mireasa: Capriciile Iubirii, Laura și Mihai au anunțat că au stabilit data nunții pentru 19 septembrie 2026. Acum, ziua cea mare a sosit, iar emoțiile sunt la cote maxime pentru cei doi foști concurenți.

Laura și-a sărbătorit recent și ziua de naștere, astfel că îndrăgostiții au avut un motiv în plus de bucurie în această perioadă. Cu această ocazie, fosta concurentă le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis mesaje și le-a oferit urmăritorilor și câteva detalii despre pregătirile pentru nuntă.

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„Dragilor, vă mulțumesc tuturor pentru urări. Astăzi este joi, mai avem azi și mâine și sâmbătă este nunta. Suntem cu pregătiri. Vă pup și numai bine. Revin cu postări”, a spus Laura.

Ulterior, tânăra a publicat mai multe imagini dintr-o curte de poveste, unde s-au adunat cei dragi pentru momentele de dinaintea nunții. Atmosfera a fost una specifică unei nunți tradiționale din Ardeal, iar Laura le-a arătat fanilor și câteva dintre obiceiurile respectate înainte de marele eveniment.

„Cam așa sunt repetițiile înainte de nuntă, cu druște și stegari”, a spus fosta câștigătoare a sezonului 10.

Au urmat mai multe postări de la petrecerea de dinaintea nunții. Mihai a împărtășit imagini cu cei apropiați, iar într-una dintre fotografii se poate vedea cum invitații s-au prins într-o horă în curte. Cei doi au ales, astfel, să păstreze tradițiile și să transforme zilele de dinaintea cununiei într-o adevărată sărbătoare alături de familie și prieteni.

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Ce au făcut Laura și Mihai după câștigarea sezonului 10 din Mireasa

Viața Laurei și a lui Mihai s-a schimbat considerabil după ieșirea din casa Mireasa. Cei doi au continuat relația începută în competiție, iar Mihai a făcut un pas important pentru viitorul lor împreună: s-a mutat la Ploiești, pentru a fi alături de partenera sa.

Mai mult, orașul le-a oferit și oportunități profesionale. Cei doi și-au deschis împreună un business, mai exact un salon. Laura se ocupă de manichiura clientelor, în timp ce Mihai lucrează în zona de frizerie.

„Am fost în vacanță, ne-am deschis un business, ne-am cumpărat o nouă mașină, mult mai frumoasă, de familie. După nuntă avem (n.r. planuri)”, a dezvăluit Laura.

La rândul său, Mihai a povestit despre decizia de a se muta la Ploiești și despre felul în care cei doi și-au construit viața după competiție.

„Am luat așa treptat. După competiție ne-am așezat la casa noastră. Eu m-am mutat la Ploiești pentru că stăteam la Bistrița. Am stabilit să rămânem la Ploiești pentru că avem mai multe oportunități aici. Ne-am deschis un business (n.r. un salon). (...) Ne-am obișnuit așa și ne place!”, a mărturisit Mihai.

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După o relație începută în casa Mireasa, câștigarea sezonului 10 și toate schimbările pe care le-au făcut împreună, Laura și Mihai ajung acum în fața unui nou început. Cei doi își vor uni destinele în cadrul unei nunți în care tradițiile din Ardeal ocupă un loc important.

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