Mireasa, sezon 14. Patru concurenți au intrat în cursa de eliminare. Cine riscă să plece din casă

În ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, patru concurenți au intrat în cursa de eliminare. Descopere cine riscă să plece din casă.

În ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show din programul TV al Antenei 1, patru concurenți au intrat în cursa pentru ultima șansă. Descoperă în rândurile de mai jos despre cine este vorba.

Patru concurenți au intrat în cursa de eliminare, în ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Cine riscă să plece din casă

Concurentul aflat pe ultimul loc în clasamentul săptămânal intră la cursa de eliminare cu tânărul votat, dar și cu cel ales de el și cu tânărul lăsat moștenire de Mircea.

Ionuț alege să nominalizeze pe pe Emanuel: „A fost o decizie grea, dar l-am simțit că nu își are locul, că vrea să fie mai activ”

Alberto propune spre eliminare pe Emanuel: „Nu știu ce să spun, nu am cuvinte. Sunt bulversat cu alte chestii. Că nu își găseșt pe nimeni în casă”

Cristian l-a nominalizat pe Ionuț: „A fost foarte greu pentru toți și Ionuț de câteva zile nu se simte bine, nu a găsit pe nimeni compatibil”

Valentin l-a nominalizat pe Ionuț: „Ne înțelegem foarte bine, dar l-am votat pe Ionuț că l-am văzut mai posomorât”

Adrian l-a ales pe Ionuț: „Cu durere mare în suflet l-am votat pe Ionuț, nu are vreo legătură cu vreo fată din casă”

Radu l-a nominalizat pe Ionuț: „Mie mi se pare că simte o presiune mare pe el și multe lucruri de aici îl stresează foarte tare și nici nu rezonează cu vreo fată din casă”

Emanuel a nominalizat pe Ionuț: „Pentru problemele de sănătate și că nu rezonează cu vreo fată

Beleuț a nominalizat pe Cristian: „Nu îl văd îndreptat către fete, nu rezonează cu nimeni”

Ronaldo a nominalizat pe Emanuel: „Nu știu dacă se simte binie în emisiune, el știe cel mai bine. Așa am gândit pe moment”.

Cu majoritatea de voturi, Ionuț a fost cel intrat la cursa de eliminare, care a ales un alt concurent. Acesta l-a ales pe Valentin. Mircea l-a lăsat moștenire pe Emanuel.

Astfel, în cursa de eliminare au intrat Cristian, Emanuel, Ionuț și Valentin. Publicul are la dispoziție câteva zile pentru a alege pe cine dorește să elimine din competiție. Rezultatul se va afla în gala Mireasa de vineri, 25 septembrie 2026.

Urmărește clipul video de mai sus ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.