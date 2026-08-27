Mireasa, sezon 14. Evelina, acuzată de lucruri grave! Mama fostului său iubit a făcut dezvăluiri neașteptate

În ediția din 27 august 2026 a emisiunii Mireasa sezonul 14, mama unui tânăr a dorit să demonstreze faptul că Evelina ascunde anumite secrete. Descoperă ce detalii neștiute au ieșit la iveală.

Situația s-a complicat pentru Evelina, în ediția din 27 august 2026 a emisiunii Mireasa sezonul 14. Pe numărul redacției de telefon a sunat mama unui băiat care voia să demonstreze că Evelina ascunde unele lucruri. Descoperă în rândurile de mai jos ce secrete au ieșit la iveală, dar și ce a avut de zis concurenta ulterior.

Evelina, acuzată de lucruri grave! Mama fostului său iubit a făcut dezvăluiri neașteptate, în ediția din 27 august 2026 a emisiunii Mireasa sezonul 14

Evelina a fost luată prin surprindere atunci când mama fostului său iubit a scos la iveală detlaii neașteptate.

„Bună ziua, sunt doamna Anita Mirela, aș dori să vorbesc puțin pentru că am un mesaj pentru Evelina. Eu sunt mama băiatului cu care a fost împreună în ultimele cinci luni și l-a lăsat înainte să intre în casă. Dar el nu știa nimic, l-a lăsat de ziua lui, pe 16 iunie. Băiatul meu de 20 de ani a vrut să se omoare pentru ea pentru că el o iubea foarte mult. Și eu vreau de la ea telefonul meu dat împrumut ei, dar nu vrea să mi-l dea. E un telefon de 1700 de euro și nu suport minciunile, ea este o mincinoasă. Dacă vreți mai multe detalii despre ea vă pot ajuta”, a fost o parte din mesajul transmis de femeie.

Mama fostului iubit al Evelinei a dezvăluit detalii despre trecutul amoros al tinerei, despre situații pe care concurenta nu le-a prezentat deocamdată în emisiune. S-a aflat că băiatul era dat afară din casă ori de câte ori cei doi se certau și, la un moment dat, a dormit „chiar și în mașină din cauza ei”.

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„Băiatul meu a vrut să o ceară în căsătorie, vorbeau de nuntă, erau bine. Apoi a început să îl alunge, probabil pentru că aflase că vine la emisiune. El și-a făcut și tatuaj pe piept cu ea”, a mai povestit femeia, spre marea uimire a tuturor.

Surpriza a fost și mai mare atunci când a ieșit la iveală faptul că cei doi aveau planuri de viitor, că tânăra ar fi fost însărcinată și că doar ea avea voie să îi controleze telefonul, nu și iubitul ei de la momentul respectiv.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 27 august 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.