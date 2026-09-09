Mireasa, sezon 14. Imaginile cu Irina pe care Beleuț le-a privit „stupefiat”. Ce a avut el de spus în live

Irina a câștigat un task în sezonul 14 Mireasa și a avut dreptul să aleagă un băiat cu care să meargă la un date.

Irina l-a ales pe Ionuț pentru un date, însă la scurt timp s-a răzgândit. Pentru că nu i s-a permis să facă o altă alegere față de cea anunțată, Irina a mers la un date cu Ionuț. Tânăra a recunosc că se gândea și la Emanuel. Totuși, în casă, fata a avut o discuție profundă cu Ronaldo, noul concurent, în urma căruia a fost de-a dreptul impresionată.

„Inițial voiam să-l aleg pe Emanuel, dar mă dă înapoi viciul pe care l-a avut în trecut: jocurile de noroc. Cu Ronaldo am foarte multe subiecte și îmi plac ochii lui. Mi-a plăcut foarte tare ce am vorbit, 2 ore să vorbești cu un om… subiecte profunde, mi-a plăcut, n-am ce să spun. Cu nimeni de aici nu am mai vorbit așa”.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de pe 9 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Imaginile cu Irina pe care Beleuț le-a privit „stupefiat”. Ce a avut el de spus în live la Mireasa după ce fata a mers la un date

Simona Gherghe a observat că Beleuț a era stupefiat când privea imaginile cu cea cu care a avut o scurtă relație. Beleuț susține că Irina încă îl mai privește prin casă și face glumițe despre el.

„Eu am anticipat cu o săptămână înainte ce se va întâmpla. Știam că o să aleagă Emanuel sau Ionuț. Când trecem unul pe lângă celălalt îți simt pulsul. Faci niște glumițe față de mine pe care le văd, dar nu ți le asumi. Încearcă să găsești unul să-l domini”, a spus Beleuț.

„E foarte deranjant ce faci, pentru că noi am încheiat. Nu înțeleg de ce există aceste înțepături”, a spus Irina.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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