Mireasa, sezon 14. Mama Claudiei, cuvinte dure pentru fiica sa: „Suntem foarte supărați pe tine!”. Reacția fetei

Claudia a avut o convorbire la telefon cu mama ei. Conversația a fost difuzată la Mireasa, Capriciile Iubirii, iar Alberto a considerat că decizia fetei de a opri cunoașterea cu el a fost influențată și de părerea mamei.

Mama Claudiei i-a spus fetei că Alberto nu este pentru ea, că familia nu o va susține dacă va face un cuplu cu el și că de la televizor se vede cum o manipulează. Fata a ascultat ce i-a spus mama, deși a încercat să-i amintească de faptul că pentru familie ar trebui să conteze în primul rând fericirea ei.

Mama Claudiei, cuvinte dure pentru fiica sa: „Suntem foarte supărați pe tine!”. Ce reacție a avut Alberto după ce a văzut convorbirea: „Erau o grămadă de băieți în casă curați și cuminți”

„Suntem foarte supărați pe tine pentru alegerea pe care ai făcut-o. Băi copilul meu, erau o grămadă de băieți în casă. Curați, cuminți. Ai ales ce e mai rău de acolo. Tati nu doarme de 3 nopți, nu te cunoaște. Nouă ne trebuie liniște că trebuie să avem grijă de fratele tău. Se vede la televizor cum te topești. Dacă el spune să stai dreaptă, tu stai dreaptă.

Mama Claudiei a precizat că nu consideră că Alberto este tipul ei de bărbat, având în vedere că niciun fost iubit nu a avut același temperament. Claudia a specificat în convorbirea cu mama că îl consideră pe Alberto tipologia ei din punct de vedere fizic.

„Când vei ieși afară, eu am toate dovezile. Nu vreau să le dau la televizor că nu vreau să fac circ. El nu e bărbatul potrivit pentru tine sub nicio formă. Noi n-o să te susținem niciodată cu el. Ți-a zis prima dată că ești urâtă și semeni cu un bărbat. Cum ai acceptat tu așa ceva? E o manipulare la el. Mai intră băieți în casă. Erau și în casă băieți buni, dar tu nu i-ai văzut. Crezi că e un om cerebral dacă i-au luat carnetul de conducere? Nouă ne-au placăut mai mulți băieți de acolo”, i-a spus mama Claudiei.

Claudia i-a promis mamei că va analiza tot ce i-a spus mama sa.

În direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, Alberto a precizat că nu înțelege de ce consideră mama Claudiei că o manipulează pe fata.

„Eu nu înețeleg de ce mama Claudiei presupune că eu am acte de manipulare. Cam exagerează. Eu o poftesc pe mama Claudiei să vină cu acele dovezi în direct. A fost o singură dată în viața mea când am fost agresiv cu o persoană”, a spus Alberto.

Cei doi au oprit cunoașterea la petrecere. Claudia a recunoscut că a contat ce i-a spus mama, însă cel mai mult a cântărit ceea ce a făcut el la petrecere.

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