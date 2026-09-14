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Mireasa, sezon 14. Irina și Ronaldo, întrebați dacă sunt într-o cunoaștere. Cum au răspuns

În emisia live de Mireasa de pe 14 septembrie 2026, Irina și Ronaldo au apărut ținându-se de mână. Simona Gherghe i-a întrebat dacă sunt într-o cunoștere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 14 Septembrie 2026, 15:30 | Actualizat Luni, 14 Septembrie 2026, 16:11
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Încă de săptămâna trecută, Irina și Ronaldo s-au apropiat. În emisia live de pe 14 septebmrie 2026, Simona Gherghe i-a întrebat pe cei doi dacă sunt într-o cunoaștere.

Ronaldo și Irina au fost apropiați la petrecere și au avut discuții de cunoaștere:

„E vizibil că-mi placi. Știu ce fel de om sunt și știu ce vreau. Am gesturi de afecțiune față de tine, nu fac ce nu tim, să știi!”, i-a spus Ronaldo Irinei.

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O nouă cunoaștere în sezonul 14 Mireasa. Cine sunt tinerii care au apărut în live ținându-se de mână

În accepțiunea casei Mireasa, cunoaștere este atunci când doi tineri își oferă exclusivitate unul altuia și încep să se descopere reciproc, în vederea formării unei relații.

Irina și Ronaldo au spus că sunt într-o cunoaștere emisia live de pe 14 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

„În momentul în care am privit-o în ochi, am simțit că e ceva. Avem multe lucruri în comun, gândim la fel, simt o liniște în prezența ei. Eu când vreau ceva mă duc și-l iau”, a spus Ronaldo despre Irina.

Colaj cu concurenții Mireasa

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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