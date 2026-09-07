Mireasa, sezon 14. Alberto și Claudia au încheiat cunoașterea. Tânărul a avut apoi apropieri și conversații în germană cu Paula

După ce a dansat în compania Claudiei la petrecerea din casa Mireasa, Alberto s-a supărat dintr-o dată și a avut o discuție cu tânăra. În emisia live de pe 7 septembrie 2026 cei doi au anunțat că nu mai sunt într-o cunoaștere. La petrecere, Alberto i-a făcut niște declarații neașteptate în limba germană Paulei.

Alberto a considerat că fata cu care era într-o cunoaștere la acel moment îl privea insistent pe Adrian.

„Mi se părea că se uita insistent la Adrian sau la unul dintre băieții de pe partea cealaltă. Nu sunt gelos. Ori te-am văzut, ori mi s-a părut și am venit să te întreb. Mi s-a părut că îl scanai din cap până în picioare pe Adrian”, a spus Alberto.

Alberto și Claudia au rupt cunoașterea la petrecerea din casa Mireasa. La ce băiat a crezut tânărul că s-a uitat fata: „Nu cred în cuvintele unei femei”

„Ți s-a părut. M-am uitat la fiecare în parte”, i-a spus Claudia.

„Nu cred în cuvintele unei femei”, a spus Alberto, precizând că nu crede justificarea fetei.

„Păi și atunci de ce încerci cu femei? Mă enervezi și încep să ți le dau urâte”, i-a răspuns Claudia, moment în care Alberto s-a ridicat și a plecat.

„Mă iei la mișto și vrei să port o discuție cu tine?”, a spus Alberto ulterior.

„Nu vreau să mă cert cu tine! Nu-mi place să fiu luată peste picior. Am ținut cu tine și am făcut totul spre binele tău. În situația în care suntem, nu am greșit cu nimic”, a spus Claudia, în timp ce Alberto i-a spus fetei că e mai bine să pună punct interacțiunii.

Ulterior, Alberto și-a înecat supărarea într-o serie de dansuri cu Paula.

Imaginile de la petrecere cu Alberto și Claudia au fost difuzate în emisia de pe 7 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show ce face parte din programul TV al Antenei 1.

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Cui i-a spus Alberto „Te iubesc” în limba germană, după ce a oprit cunoașterea cu Claudia. Concurentul a închis petrecerea din casa Mireasa

„Claudia se aștepta să plâng în pumni. Paula a fost singura cu care m-am distrat? Am dansat și cu Maria și cu băieții. În special am dansat cu Paula, dar nu înseamnă absolut nimic”, a spus Alberto.

La petrecere, Alberto i-a spus Paulei în limba germană: „Te iubesc!” și „Cred că merit un sărut”. Petrecerea s-a încheiat, ca urmare a încălcării de regulament. În casa Mireasa nu este permis să se vorbească în alte limbi.

În direct, Paula a spus că a dansat cu Alberto în calitate de prietenă.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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