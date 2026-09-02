Mireasa, sezon 14. Mama lui Alberto, reacție fermă la telefon! Cum a reacționat, după vorbele transmise de mama Claudiei

În ediția din 2 septembrie 2026 Mireasa, mama lui Alberto a avut o intervenție telefonică și a avut o reacție fermă, după ce mama Claudiei a sunat să îi transmită fiicei sale un avertisment cu privire la concurent.

Situația se complică în mod complet neașteptat pentru Alberto și Claudia, după ce concurenții au manifestat semne de apropiere. În ediția din 2 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, mama concurentului a fost deranjată de vorbele mamei Claudiei, din ediția de ieri, așa că a avut și ea o intervenție telefonică. Descoperă în rândurile de mai jos ce reacție fermă a avut și ce a ținut să transmită.

Mama lui Alberto, reacție fermă la telefon! Cum a reacționat, după vorbele transmise de mama Claudiei, în ediția din 2 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii

În ediția precedentă a fost adusă în discuție din nou confesiunea neașteptată făcută de Alberto despre trecutul său:

„Am făcut o prostie în trecut. Am spus că părăsesc Germania și am zis că o fac alături de gașca de tineri cu care eram acolo. M-am drogat. Am plecat din Germania, am luat trenul spre România, să plec definitiv. Când am ajuns la 3 după-amiază, mama a căzut și și-a rupt piciorul. Am fost, am dus-o la spital, am avut grijă de frățiorii mei. M-a urmărit poliția, m-a urmărit și m-a luat. Mi-a pus drugtest, am ieșit pozitiv. Din 7 mai nu mai am permis. A fost prima dată în viașa mea când am făcut asta, dar cu persoana potrivită în viața mea nu aș mai face asta”, a zis tânărul, la Mireasa, care este difuzată, conform programului TV, de luni până vineri, de la ora 14:00 la ora 16:00.

După ce s-au aflat aceste detalii, mama tinerei a ținut să își avertizeze fata și i-a dezvăluit faptul că a aflat despre tânăr faptul că este violent în relații și că este întreținut de iubitele sale. Ulterior, Alberto a încercat să se apere în Live și să nege acuzațiile dure ce i se aduc, iar în eduția din 2 septembrie 2026, chiar mama lui a avut o intervenție telefonică, cu scopul de a-și apăra fiul.

„Aș vrea să lămuresc un singur lucru! Nu înțeleg de atâta se aruncă în Alberto cu pietre, când el muncește singur de la 13 ani să își câștige existența. Tot ce are cumpărat, el a cumpărat din banii lui. Nu a fost întreținut în nicio secundă de o femeie, să îi plătească motorina și tot ce a zis el. Nu a fost întreținut niciodată, nici măcar să îi cumpere un sandviș. Lumea de pe online îl face cocalar, îngâmfat, mă deranjează foarte mult. Pe rețelele de socializare pe care le urmăresc văd și lucruri bune spuse despre el. Nu am mai vorbit cu fosta lui”, a fost fermă a mamei tânărului.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 2 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.