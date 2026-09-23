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Paula de la Mireasa a vorbit la telefon cu sora și mama ei. Ce au spus cele două despre Alberto: „Ne-a deranjat reacția lui”

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 22 septembrie 2026, Paula și Alberto au apărut stând la distanță unul față de celălalt. Anterior, tânăra a avut o discuție cu mama și sora la telefon. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 10:39 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 10:52
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Mama și sora Paulei au vorbit cu ea la telefon și i-au transmis că sunt mândre de felul în care s-a comportat în emisiune și a recunoscut adevărul. Despre fostul iubit, mama și sora Paulei i-au spus acesteia să nu se gândească la faptul că l-a făcut să sufere, pentru că atunci când a venit în țară, acesta s-a distrat prin cluburi. De asemenea, mama fetei a fost deranjată de reacția lui Alberto în urma intervenției fostului iubit.

„Alfi a dramatizat foarte mult. El când a venit la Bcurești a stat numai prin cluburi și a postat peste tot. În ceea ce îl privește pe Alberto, m-a deranjat un pic reacția lui, pentru că Paula a fost sinceră cu el, nu l-a mințit cu absolut nimic. El nu poate să numească asta o minciună. Să ne amintim că la prima petrecere când au dansat împreună, Alberto i-a spus în germană Paulei că o iubește. Deci a fost o minciună. Nu mi s-a părut corect din partea lui, dar în fine. Nu o să mă bag în viața fetei mele, îi respect alegerile și nu o să am nimic împotrivă” , a spus mama fetei.

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Paula de la Mireasa a vorbit la telefon cu sora și mama ei. Ce au spus cele două despre Alberto: „Ne-a deranjat reacția lui”

De asemenea, sora fetei a spus că dacă ea și-l dorește pe Alberto în viața ei, familia nu se va împotrivi: „Da, desigur (n.r. îl acceptă pe Alberto în viața Paulei). Nu a fost ceva grav, deocamdată, nu ți-a spus cuvinte foarte urâte. Nu te-a înjurat. A reacționat așa cum a reacționat, un pic nervos. A greșit în relația voastră, că nu trebuia să reacționeze așa, ci să vorbească cu tine. Nouă ne-a fost simpatic de la început, pentru că se vede că între voi este chimie”.

În direct la Capricii, s-a discutat despre felul în care Alberto a vorbit cu Paula. Tânărul le-a jignit pe ea și pe Anne-Mary în momentul în care și-a expus o nemulțumire față de cum au interacționat ele când el era supărat în ziua precedentă, pe canapeaua de la Capricii.

„Eram nervos și pe tine și pe Anne-Mary. Vă uitați ca proastele una la alta și râdeați. Câți nervi mi-ai făcut, îmi venea să vă dau cap în cap pe amândouă. A fost înjositor, eu eram acolo supărat și părea că voi râdeați de mine!”, i-a spus Alberto Paulei.

„Nu râdeam de tine! Îi pare rău dacă s-a văzut așa, dar n-a fost așa”, a răspuns aceasta.

Invitatele de la Capricii i-au atras atenția lui Alberto asupra cuvintelor spuse. În direct, Alberto a precizat că a fost o jignire spusă la supărare: „Încerc și lucrez să am un comportament verbal mai adecvat”, a spus Alberto.

paula si alberto

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