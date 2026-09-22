În emisia live a sezonului 14 Mireasa de pe 22 septembrie 2026 au fost difuzate imagini cu cu o conversație dintre Anne-Mary și Maria despre Andreea.

Andreea a avut conversații cu Valentin, iar la Mireasa, Capriciile Iubirii, noua concurentă a fost invitată să discute despre interacțiune. În platou se aflau și Anne-Mary și Maria, care au observat că Andreea tremura.

„Ea încearcă să se dea bine pe lângă tine pentru că îi e frică să nu te cerți cu ea. La Capricii, când a fost conversația între ea și Valentin tremura. Atât de frică îi e să nu zică ceva greșit să se vadă afară… i-am zis că tremura și mi-a spus că de nervi”, i-a povestit Anne-Mary Mariei.

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Andreea din sezonul 14 Mireasa a recunoscut că i-a fost frică de Maria când a intrat în casă. De ce a tremurat la Capricii

Într-o discuție cu Paula și Claudia, Andreea a vorbit despre cum i se pare corect ca agresiunea să se pedepsească cu eliminarea din emisiune, precizând că a intrat în casă cu o frică de Maria.

„Mie mi-a fost frică atunci când am intrat în casă. De Maria. Și eu cred că dacă se va ajunge la mai mult…”, le-a spus Andreea Claudiei și Paulei.

În emisia live de Mireasa, Andreei i s-au dat asigurări că nu are de ce să se teamă. De asemenea, fata a explicat de ce tremura.

„Nu ai de ce să-ți fie frică, pentru că ești în cel mai sigur mediu”, i-a spus Simona Gherghe.

„Nu are de ce să-i fie frică. Nu am nimic cu această fată. Mi se pare că sunt pusă într-o postură de parcă sunt monstrul din poveste”, a spus Maria.

Întrebată de ce tremura la Capricii, Andreea a explicat că fusese emoționată și nervoasă toată ziua: „Nu mă simțeam ok. A fost prima oară când eu am avut emoții, de-asta tremuram, nu de frică. Toată ziua am fost nervoasă. nu de frică de Maria, nu că ar putea să mă vadă cineva de acasă”.

„Am zis că îi e frică să nu se certe cu Maria, nu de altceva”, a spus Anne-Mary.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 22 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.