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Mireasa, sezon 14. Primele neînțelegeri dintre Beleuț și Irina au apărut deja, deși abia au format un cuplu. Ce s-a întâmplat

Nici nu bine au format un cuplu, că Andrei Beleuț și Irina Oprea deja au avut parte de primele lor momente de neînțelegere. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 2 septembrie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 15:17 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 16:16
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Vă reamintim faptul în ediția trecută a îndrăgitului show matrimonial, Andrei Beleuț și Irina Oprea au anunțat faptul că formeazăun cuplu. Totuși, nu a durat mult și au apărut deja primele neînțelegeri. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat între cei doi, de fapt.

Primele neînțelegeri dintre Beleuț și Irina au apărut deja, deși abia au format un cuplu. Ce s-a întâmplat, în ediția idn 2 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii

După o perioadă de discuții și interacțiuni, Andrei Beleuț și Irina oprea au avut parte de un date romantic chiar în curtea casei Mireasa, organizat special pentru ca cei doi să se cunoască mai bine. La final, cei doi s-au sărutat și, așa cum era de așteptat, Simona Gherghe i-a întrebat dacă formează un cuplu, iar aceștia au confirmat.

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Deși păreau extrem de fericiți inițial, iată totuși că anumite momente de tensiune au apărut între cei doi. Deși Andrei este recunoscut ca fiind un băiat extrem de vorbăreț și sociabil în grup, Irina este deranjată că lucrurile se schimbă radical atunci când vine vorba de comunicarea dintre ei doi.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 2 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect. Nu uita să verifici programul TV ca să nu ratezi emisiunile tale preferate!

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa, sezonul 14. Simona Gherghe, anunț important, chiar la începutul show-ului! Ce schimbare s-a produs: „Forță majo...
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