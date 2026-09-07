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Mireasa, sezon 14. Radu a invocat despărțirea de Anne-Mary la petrecere. Ce s-a întâmplat între ei și cum au apărut în live

Radu și Anne-Mary au avut o ceartă la petrecerea din casa Mireasa. A fost rostit chiar cuvântul despărțire. Totuși, în emisia live de Mireasa de pe 7 septembrie, cei doi au fost apropiați și au precizat că nu se pune problema de despărțire. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 15:38 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 15:42
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Radu a invocat despărțirea de Anne-Mary la petrecerea din casa Mireasa | Antena 1
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Radu voia să stea să vorbească pe terasă cu iubita, iar Anne-Mary dorea să se simtă bine pe ringul de dans. Tânăra a fost enervată de refuzul lui Radu de a merge să danseze.

Anne-Mary a vrut să se impună în fața lui Radu la petrecere: „Dacă am spus că mergem să dansăm, mergem să dansăm!”, i-a spus tânăra iubitului ei la modul imperativ. Cei doi iubiți au avut apoi o discuție tensionată.

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Radu a invocat despărțirea de Anne-Mary la petrecerea din casa Mireasa. Ce s-a întâmplat între ei și cum au apărut în live: „Eu nu am șef”

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După ce iubita a fost dură cu el, Radu a invocat despărțirea, fapt care a deranjat-o pe Anne-Mary.

„Nu mai ridica degetul așa la mine. Putem să ne despărțim aici și acum, că eu nu pot funcționa așa. Eu nu am șef, eu nu funcționez așa. Îmi doresc să vorbești mai frumos cu mine!”, a spus Radu.

„Talentele astea lasă-le acasă. Nu vrei să vezi cum e să vorbesc urât cu tine. Nu ai cum să aduci așa ceva în discuție după o săptămână. Ți-ai asumat ceva. Nu am venit aici să mă faci tu pe mine de rușine. Dacă o singură dată o să mai spui cuvântul despărțire, o să rămâi cu el. Următoarea dată când o să spui cuvântul despărțire nici n-o să mă uit la tine, o să-mi văd de treaba mea”, a spus Anne-Mary.

Imaginile de la petrecere cu Radu și Anne-Mary au fost difuzate în emisia de pe 7 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show ce face parte din programul TV al Antenei 1.

În emisia live de Mireasa, Anne-Mary a spus că încearcă să schimbe din comportamentul ei ceea ce-l deranjează pe Radu.

„Radu este puțin deranjat de comportamentul meu și încerc să schimb asta, dar nu promit că o să-mi iasă din prima”, a spus Anne-Mary.

Colaj cu concurenții Mireasa

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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