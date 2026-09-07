Mireasa, sezon 14. O mamă a intrat în competiție. Cine este doamna Emilia: „Nu cred așa ceva!”

Încă o mamă a venit în sezonul 14 Mireasa. Simona Gherghe a anunțat intrarea în competiție a doaamnei Emilia, în emisia de pe 7 septembrie 2026.

„Ca tabăra mamelor consultante să primească întăriri, mai intră astăzi o mamă în casa Mireasa. Este vorba despre doamna Emilia, mama lui Valentin!”, a anunțat Simona Gherghe, spre marea surpriză a băiatului: „Nu cred!”, a spus Valentin care a sărit să-și îmbrățișeze mama.

Momentul revederii dintre Valentin și mama lui a fost difuzat în emisia de pe 7 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show ce face parte din programul TV al Antenei 1.

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Surpriză pentru un băiat de la Mireasa. Mama lui a venit în competiție. Cine este doamna Emilia: „Nu cred!”

Băiatul a fost emoționat când și-a văzut mama care a venit din Spania pentru a-i fi alături fiului în competiție. „Eu nu prea plâng, dar tremur!”, a spus Valentin.

Simona Gherghe a precizat că mama lui Valentin va sta o perioadă în competiție.

„Sunt deciziile lui. Eu am venit să-l susțin. Nu voiam să vin, dar colegii de la muncă m-au susținut. Și soțul. De ce să aibă o mamă împrumutată și să nu vin eu”, a spus doamna Emilia.

Mama lui Valentin a intrat în casă la scurt timp de la despărțirea dintre Valentin și Maria.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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