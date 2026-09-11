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Mireasa, sezon 14. Rezultatul cursei de eliminare dintre Mircea, Emanuel și Andrei Beleuț. Cine părăsește competiția

În gala Mireasa de pe 11 septembrie 2026 Simona Gherghe a anunțat ce băiat părăsește emisiunea. Mircea, Emanuel și Beleuț au fost într-o cursă de eliminare.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Vineri, 11 Septembrie 2026, 15:43 | Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2026, 15:39
Rezultatul cursei de eliminare dintre Mircea, Emanuel și Andrei Beleuț | Antena 1
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Telespectatorii Mireasa au răspuns pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1 la întrebarea: „Ce concurent doriți să părăsească emisiunea Mireasa?”, variantele de răspuns fiind: Mircea, Emanuel și Beleuț.

Inițial, în cursă se aflau numai Mircea și Emanuel, însă o încălcare de regulament i-a adus riscul de a fi eliminat și lui Beleuț. Concurentul a vorbit despre eliminări, lucru interzis de regulamentul casei Mireasa. „De câte ori v-am zis să nu vorbiți despre eliminări? Beleuț, pari foarte interesat de moșteniri. Nu discutăm niciodată de votare, nominalizare. Cum fiecare faptă are și consecință, dăm un reset cursei de eliminare”, a fost modul în care Simona Gherghe a anunțat alăturarea lui Beleuț în cursa de eliminare.

Rezultatul cursei a fost anunțat în emisia live de pe 11 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Mircea, Emanuel și Andrei Beleuț. Cine părăsește competiția

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„Cu 10,16% rămâne în casă Emanuel. Bătălia se dă între Beleuț și Mirecea. Cu 78,48% pleacă astăzi Mircea!”, a anunțat Simona Gherghe.

Mircea, doamna Isabela și cățelul Goofy părăsesc emisiunea.

Mircea a spus că își dorea să plece și recunoaște că nu s-a integrat.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 14. Simona Gherghe, anunț important pentru viitorii concurenți. Ce se va întâmpla...
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