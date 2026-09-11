Mireasa, sezon 14. Rezultatul cursei de eliminare dintre Mircea, Emanuel și Andrei Beleuț. Cine părăsește competiția

În gala Mireasa de pe 11 septembrie 2026 Simona Gherghe a anunțat ce băiat părăsește emisiunea. Mircea, Emanuel și Beleuț au fost într-o cursă de eliminare.

Telespectatorii Mireasa au răspuns pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1 la întrebarea: „Ce concurent doriți să părăsească emisiunea Mireasa?”, variantele de răspuns fiind: Mircea, Emanuel și Beleuț.

Inițial, în cursă se aflau numai Mircea și Emanuel, însă o încălcare de regulament i-a adus riscul de a fi eliminat și lui Beleuț. Concurentul a vorbit despre eliminări, lucru interzis de regulamentul casei Mireasa. „De câte ori v-am zis să nu vorbiți despre eliminări? Beleuț, pari foarte interesat de moșteniri. Nu discutăm niciodată de votare, nominalizare. Cum fiecare faptă are și consecință, dăm un reset cursei de eliminare”, a fost modul în care Simona Gherghe a anunțat alăturarea lui Beleuț în cursa de eliminare.

Rezultatul cursei a fost anunțat în emisia live de pe 11 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Mircea, Emanuel și Andrei Beleuț. Cine părăsește competiția

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„Cu 10,16% rămâne în casă Emanuel. Bătălia se dă între Beleuț și Mirecea. Cu 78,48% pleacă astăzi Mircea!”, a anunțat Simona Gherghe.

Mircea, doamna Isabela și cățelul Goofy părăsesc emisiunea.

Mircea a spus că își dorea să plece și recunoaște că nu s-a integrat.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.