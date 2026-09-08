Mireasa, sezon 14. Scandal la miezul nopții între mame. De la ce a pornit totul: „Tu la mine nu țipi!”

Mamele au avut un conflict puternic la miezul nopții. Doamnele FLori și Elena au fost la cuțite.

Între doamna Elena și doamna Flori s-a născut o discuție pe ton înalt, subiectul fiind Maria. Doamna Flori a presupus că doamna Elena a fost cea care a vorbit cu Maria. Făcând referire la doamna Flori, Maria a spus: „Și-o caută cu mine și o să iasă taifun”. Doamna Flori a vrut să afle cine a discutat cu Maria. În baie se discuta același subiect, iar doamna Flori, auzind, a intervenit și a izbucnit o ceartă: „Cine nu are loc de fundul meu, mîine dimineață primesc audiențe! Eu îmi exprim opinia când vreau”.

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Scandal monstru la miezul nopții. Ce s-a întâmplat între mamele din casa Mireasa: „ Eu nu vreau să ajung la spital din cauza ta!”. Tensiunile au continuat în live

„Cu tine nu am ce să discut. Fetele m-au întrebat! Tu la mine nu țipi. Eu nu vreau să ajung la spital din cauza ta!”, a spus doamna Elena.

În live, tensiunile au continuat.

„Eu nu sunt aici să fac strategii, să mă fac iubită de fete. Eu sunt sociabilă, văd în om ce are nevoie, îi dau un sfat. Doamna Elena m-a acuzat că sunt patroană, că fac strategii, că vorbesc despre băieți. Nu înțeleg de ce sunt atacată”, a spus doamna Flori.

„Prima dată a fost discuția despre băiatul nou, că s-a dus spre el să-i vorbească și i-am zis să-l lase să meargă la fete”

Doamna Carmen a acuzat faptul că doamna Flori ar fi pus monopol pe doamna Emilia.

Imaginile cu cearta mamelor au fost difuzate în emisia de pe 8 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show ce face parte din programul TV al Antenei 1.

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Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.