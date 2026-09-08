Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 14. Scandal la miezul nopții între mame. De la ce a pornit totul: „Tu la mine nu țipi!”

Mireasa, sezon 14. Scandal la miezul nopții între mame. De la ce a pornit totul: „Tu la mine nu țipi!”

Mamele au avut un conflict puternic la miezul nopții. Doamnele FLori și Elena au fost la cuțite.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 14:30 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 16:39
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Între doamna Elena și doamna Flori s-a născut o discuție pe ton înalt, subiectul fiind Maria. Doamna Flori a presupus că doamna Elena a fost cea care a vorbit cu Maria. Făcând referire la doamna Flori, Maria a spus: „Și-o caută cu mine și o să iasă taifun”. Doamna Flori a vrut să afle cine a discutat cu Maria. În baie se discuta același subiect, iar doamna Flori, auzind, a intervenit și a izbucnit o ceartă: „Cine nu are loc de fundul meu, mîine dimineață primesc audiențe! Eu îmi exprim opinia când vreau”.

Citește și: Mireasa, sezon 14. Cine este Ronaldo, noul concurent. Ce spune despre ultima lui relație

Scandal monstru la miezul nopții. Ce s-a întâmplat între mamele din casa Mireasa: „ Eu nu vreau să ajung la spital din cauza ta!”. Tensiunile au continuat în live

„Cu tine nu am ce să discut. Fetele m-au întrebat! Tu la mine nu țipi. Eu nu vreau să ajung la spital din cauza ta!”, a spus doamna Elena.

În live, tensiunile au continuat.

„Eu nu sunt aici să fac strategii, să mă fac iubită de fete. Eu sunt sociabilă, văd în om ce are nevoie, îi dau un sfat. Doamna Elena m-a acuzat că sunt patroană, că fac strategii, că vorbesc despre băieți. Nu înțeleg de ce sunt atacată”, a spus doamna Flori.

„Prima dată a fost discuția despre băiatul nou, că s-a dus spre el să-i vorbească și i-am zis să-l lase să meargă la fete”

Doamna Carmen a acuzat faptul că doamna Flori ar fi pus monopol pe doamna Emilia.

Imaginile cu cearta mamelor au fost difuzate în emisia de pe 8 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show ce face parte din programul TV al Antenei 1.

Citește și: Mireasa, sezon 14. Mama Claudiei, cuvinte dure pentru fiica sa: „Suntem foarte supărați pe tine!”. Reacția fetei

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 14. Mama Claudiei, cuvinte dure pentru fiica sa: „Suntem foarte supărați pe tine!”. Reacția fetei... Mireasa, sezon 14. Încălcare gravă de regulament. Simona Gherghe a anunțat sancțiunea: „Ești în cursa de eliminare”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj
Observatornews.ro Comuna unde se dau castraveţi gratis, cu o condiţie: "Puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează" Comuna unde se dau castraveţi gratis, cu o condiţie: "Puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează"
Antena 3 Fernando are 39 de ani și este singurul locuitor dintr-un sat din Spania. Este mulțumit, deși 200 de zile pe an nu vine nimeni aici Fernando are 39 de ani și este singurul locuitor dintr-un sat din Spania. Este mulțumit, deși 200 de zile pe an nu vine nimeni aici
Comentarii


Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Mireasa, sezon 14. Mama Claudiei, cuvinte dure pentru fiica sa: „Suntem foarte supărați pe tine!”. Reacția fetei
Mireasa, sezon 14. Mama Claudiei, cuvinte dure pentru fiica sa: „Suntem foarte supărați pe tine!”. Reacția fetei
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa, sezon 14. Ce fete din casă consideră mama lui Valentin că s-ar potrivi cu fiul său. Doamna Emilia a dat exemple clare
Mireasa, sezon 14. Ce fete din casă consideră mama lui Valentin că s-ar potrivi cu fiul său. Doamna Emilia a dat...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă!
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a agresat-o: ”Am intentat divorțul de trei ori”
Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
"Am fost avertizați". Imagini virale cu un robot care atacă un client într-un magazin. "Împărţea pumni ca un... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Surpriza lui Nicușor Dan! Diplomatul Luca Niculescu ar putea fi noul premier!
Surpriza lui Nicușor Dan! Diplomatul Luca Niculescu ar putea fi noul premier! BZI
Țeapa de la Jurilovca: Falsele agenții de turism care au prostit și AI-ul
Țeapa de la Jurilovca: Falsele agenții de turism care au prostit și AI-ul Jurnalul
Începe de MIERCURI! 5 zodii la care se întoarce, în sfârșit, norocul!
Începe de MIERCURI! 5 zodii la care se întoarce, în sfârșit, norocul! Kudika
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari Redactia.ro
Pedeapsa primită de o mamă din America după ce și-a lăsat copilul de 5 ani să se plimbe singur pe stradă
Pedeapsa primită de o mamă din America după ce și-a lăsat copilul de 5 ani să se plimbe singur pe stradă Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x