Mireasa, sezon 14. Simona Gherghe, anunț important pentru viitorii concurenți. Ce se va întâmpla

Așa cum a promis încă de la începutul galei de pe 11 septembrie 2026, Simona Gherghe a avut un anunț important de făcut!

Anunțul s-a adresat în special concurenților care își doresc să participe la Mireasa. Începând cu 19 septembrie, Caravana Mireasa pornește prin țară. Cei doritori să participe la Mireasa pot merge să discute cu echipa de casting!

Simona Gherghe, anunț important pentru viitorii concurenți. Ce se va întâmpla: „Din acest moment...”

„Am un anunț foarte important de făcut chiar în acest moment. Caravana Mireasa vine în orașele voastre! Din acest moment castingul va fi mult mai simplu! Noi o să anunțăm unde o să fim! Vă așteaptă colegii mei acolo! În fiecare săptămână merg într-un oraș mare al țării. Pe 19 și 20 septembrie vor fi la mine acasă, la Iași, La Hotel Unirea, între 10:00 și 18:00. Mergeți, stați de vorbă cu ei, vedeți ce înseamnă să vii la Mireasa și eu vă aștept aici să trăim împreună aventura asta frumoasă și grea uneori. N-o să vă mint că e totul numai roz”, a spus Simona Gherghe.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.