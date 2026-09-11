Mireasa, sezon 14. Tensiuni între Anne-Mary și Radu. Ce „veste proastă” le-a dat Simona Gherghe

Tensiuni între Anne-Mary și Radu! Concurenții sezonului 14 Mireasa au avut o discuție în care și-au expus nemulțumirile legate de relația lor.

Anne-Mary consideră că Radu este prea rece, în timp ce băiatul a fost deranjat de reproșurile venite din partea iubitei. Cei doi au avut o discuție pentru a clarifica situația.

„Am simțit că Radu a dat un pas înapoi. Lui nu-i place să vorbească de fostele relații. Eu vorbesc despre orice”, a spus Anne-Mary înainte de a avea o discuție cu iubitul ei.

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„Ești foarte rece. Vreau să iei mai multă atitudine. Azi am venit la tine și ți-am spus că eu chiar țin la tine foarte mult”, i-a spus Anne-Mary.

„Eu la adresa ta nu am avut atâtea reproșuri! Tu ai fost rece față de mine de mai multe ori și eu am venit tot timpul spre tine, pentru că îmi place de tine, ești frumoasă”, i-a spus Radu iubitei, menționând că nu vrea să se ceerte niciodată cu ea.

În emisia live de Mireasa de pe 11 septembrie, cei doi au spus că vor continua să-și expună nemulțumirile, până când vor regla situațiile.

„Am o veste proastă pentru voi! În special pentru Radu, că el este optimistul de serviciu. Nu există relație fără certuri!”, le-a spus prezentatoarea Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.