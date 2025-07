Mireasa, sezon 5. Alina a obținut ordin de restricție împotriva lui Valentin. Episodul care a facut o sa apeleze la poliție

Alina de la Mireasa, sezon 5 a povestit episodul îngrozitor care a făcut-o să ceară ordin de restricție împotriva lui Valentin. Cum a reacționat fostul ei soț.

Alina a povestit în mediul online mai multe momente în care fostul soț a agresat-o fizic și verbal. Concurenta de la Mireasa sezon 5 spune că a primit amenințări grave din partea lui Valentin și a fost nevoită să apeleze la ajutorul autorităților.

„Observ foarte mulă victimizare doar pentru a vă face pe voi să vă oferiți mila, așa că vreau să vă zic ce a însemnat postarea pe care am făcut-o eu zilele trecute pentru că am decis să nu mai tac, pentru că din mesajele voastre am înțeles că sunt foarte multe femei în situații de genul și le este frică de cum o să se descurce cu un copil, pentru că sunt amenițate și vă zic eu, niciodată legea nu o să accepte să rămână într-un mediu abuziv”, și-a început aceasta seria de 3 videoclipuri postate pe TikTok în care a oferit detalii șocante din relația pe care o are cum cu tatăl copilui ei.

Alina a povestit că, recent, a fost într-o scurtă vacanță alături de micuțul Heracles. La întoarcere, aceasta a dus copilul la Valentin, moment în care fostul soț ar fi acuzat-o că nu este o mamă bună, că nu se ocupă de fiul lor și că nu vrea să i-l mai dea înapoi.

„Bineînțeles că până acum, până să fim noi în scandalul ăsta, el nu a schimbat un scutec. Lui mereu îi era greață. După ce a lăsat copilul și s-a opărit, era roșu nu doar într-un loc, cât era scutecul, era complet. După ce a lăsat copilul așa, a început și el să învețe. Totul a fost pentru dovezi”, a povestit fost concurentă Mireasa.

Ulterior, când bărbatul a mers să îl ducă pe cel mic înapoi la mama lui, se pare că a avut loc un eveniment care a îngrozit-o pe Alina.

„Deschid ușa și direct a sărit cu capul la mine în casă și mi-a zis < Când îți dau un cap în gură, te omor aici! > Copilul era la el în brațe. Reacția mea a fost: Ce ai?! Atât am zis. M-a văzut cu telefonul în mână, că eu eram cu prietena mea în apel și toate astea sunt pe dovezi. M-a apucat de telefon să mi-l smulgă din mână. Cine știe ce se gândea? Că eu filmez, că dacă el face lucrurile astea și mă filmează de când am ieșit din emisiune și până acum cum sunt terorizată de el, pentru că în filmările lui asta se vede, o femeie terorizată, care plânge continuu. Trage să-mi ia telefonul din mână, eu reușesc să îl trag înapoi și în momentul ăla se închide apelul”, a adăugat Alina.

„M-a apucat de curea pantalonilor de mi-a scos-o efectiv - așa am și ajuns la poliție, cu cureaua scoasă, atât de frică mi-a fost - și mi-a zis că el, tatăl copilului, promite că până la sfârșitul anului, eu mor. El mă omoară”, a fost momentul care a făcut-o pe această să apeleze la ajutorul autorităților.

Alina a menționat că Valentin era și însoțit de „asociatul lui” care a asistat impasibil la întreaga scenă îngrozitoare. De asemenea, fiul lor a fost și el de față.

După acest moment, Alina a sunat-o înapoi plângând pe prietena ei. Aceasta a plecat către casa Alinei și pe drum a încercat să meargă la mai multe secții de poliție, însă era închis.

„Pe drum, s-a întâlnit cu domnul (n.r. Valentin), că pleca. Și când mi-a zis, m-am gândit că sigur o vede și vine înapoi, așa că mi-am luat geanta, mi-am luat copilul, cum plângea copilul așa plângeam și eu și am început să fug pe stradă să ies în stradă, în fața mașinii ei ca să nu cumva să ajungă înainte și să-mi facă ceva”, a rememorat Alina.

Împreună cu prietena ei, cele două au mers în căutarea unei alte secții de poliție, dar fără niciun rezultat. Astfel, fosta concurentă Mireasa sezon 5 a sunat la 112.

„Când m-au văzut oamenii ăia în ce hal eram... eu nu puteam să vorbesc cu ei, tot drumul am plâns, nu puteam să discut cu nimeni și deși încercam să mă liniștesc. Am depus plângere, s-a făcut ordin de restricție și ce credeți? A încălcat ordinul de restricție”, a dezvăluit fata.

Familia ei a venit să îi fie alături, însă Valentin a contestat ordinul, susține fosta lui soție. „S-a dus în instanță să mintă că eu eram în pijamale, nu eram în ce haine am zis eu că eram. Ca să vă dați seama minte diabolică”, a mai adăugat ea.

Fosta concurentă și-a mai amintit că în seara respectivă fiul lor s-a speriat foarte tare și abia a reușit să adoarmă. Aceasta a menționat că nu se pune problema să încerce să îl departă pe Heracles de tatăl lui și de aceea, încă locuiește în Timișoara și nu a plecat cu cel mic acasă la familia ei.

Valentin a anunțat într-un mod neașteptat, la începutul lunii aprilie, că el și Alina s-au despărțit. La acel moment, el a publicat pe rețelele sociale o conversație de pe Whatsapp pe care o purtase cu fosta lui soție. Atunci a ieșit, pentru prima dată la iveală, faptul că acesta o abuza verbal și fizic. Ulterior, aceasta a oferit și mai multe detalii, totul culminând cu ordinul de restricție.