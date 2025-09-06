Antena Căutare
Mireasa, sezon 7. Dima și Sabrina s-au căsătorit religios. Cum a arătat ea în rochie de mireasă și cine le-a fost alături mirilor

Dima și Sabrina de la Mireasa s-au căsătorit religios. Imaginile emoționante cu fata în rochie de mireasă, publicate în mediul online.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 06 Septembrie 2025, 18:59 | Actualizat Sambata, 06 Septembrie 2025, 19:42
Imagini de la nunta lui Dima și a Sabrinei de la Mireasa, sezon 7 | Instagram & Antena 1

Dima și Sabrina s-au căsătorit religios sâmbătă, 6 septembrie 2025. Evenimentul mult așteptat vine la doi ani după cererea în căsătorie inedită care a avut loc chiar la Mireasa. Foștii concurenți ai sezonului 7 și-au unit destinele în fața altarului, alături de familie și de prietenii apropiați.

Cum au arâtat Dima și Sabrina de la Mireasa în ziua nunții. Ce au publicat pe rețelele de socializare

Mai mulți foști concurenți Mireasa au fost alături de Dima și Sabrina în cea mai fericită zi din cuplul lor. Cei prezenți i-au imortalizat în ipostaze emoționante și au publicat imaginile pe rețelele sociale.

Înainte de ceremonia religioasă, Sabrila a făcut și ea publice câteva imagini cu rochia ei de mireasă, dar și cu costum de mire purtat de Dima.

De asemenea, fosta concurentă de la Mireasa, sezon 7 s-a fotografiat alături de mama ei, ambele vizibil emoționate de nunta fetei.

Citește și: Mireasa, sezon 9. Maria și Ștefan Sandu au stabilit data nunții și și-au ales nașii tot din „familia Mireasa”. Cine îi va cununa

În biserică, mirii au atras toate privile. În ceea ce privește rochia de mireasă, Sabrina a ales un model superb care emană eleganță. Materialul alb imaculat, presărat cu aplicații strălucitoare, creează un joc rafinat de lumini care pune în valoare frumusețea miresei. Croiul mulat pe bust și pe talie subliniază silueta grațioasă, iar deschiderea subtilă din partea de jos adaugă un aer modern și sofisticat.

De asemenea, coronița și voalul delicat întregesc ținuta, oferindu-i un aer regal și de basm.

La rândul său, Dima a purtat un costum de mire care emană eleganță. Sacoul negru, croit impecabil, urmează liniile corpului și oferă o siluetă sobră, dar totodată sofisticată. Cămașa albă, contrastantă, aduce un plus de luminozitate, iar papionul negru adaugă acea notă clasică și atemporală specifică marilor ocazii.

În mâini, buchetul alb completează ținuta într-un mod simbolic și armonios, subliniind rolul plin de emoție al mirelui în această zi specială pentru ei.

De la biserică, mirii au plecat spre resturantul unde are loc petrecerea, într-o mașină de epocă, decapotabilă.

Printre cei care le-au fost alături în aceste clipe emoționante au fost și Maria și Ștefan Sandu. Foștii concurenți de la Mireasa, sezon 9 nu puteau lipsi de la eveniment, mai ales că aceștia i-au ales ca nași de cununie pe Dima și Sabrina.

Sabrina și Dima s-au cunoscut la Mireasa

Sabrina și Dima s-au cunoscut în sezonul 7 Mireasa. Dima și Sabrina au format primul cuplu al sezonului și au mărturisit că din primele conversații și-au dat seama cât sunt de compatibili, mai ales că amândoi au legături cu Timișoara și că s-au născut la o distanță de 8 zile unul față de celălalt.

Cei doi nu au ajuns până în finala sezonului 7 Mireasa. Sabrina a părăsit competiția Mireasa în seara de 26 mai 2023, după ce a fost nominalizată de băieți pentru eliminare.

Dima a fost descalificat din competiția Mireasa, ca urmare a afirmațiilor cu caracter de amenințare pe care le-a făcut. Vestea eliminării a primit-o pe finalul emisiei live de Mireasa de pe 23 mai 2023.

Citește și: Mireasa, sezon 7. Dima și Sabrina de la Mireasa au plecat în luna de miere. Ce destinație au ales și cum s-au fotografiat

Dima și Sabrina au fost primii care s-au căsătorit civil. Cele 5 cupluri finaliste au spus „Da” pe 10 iulie, însă Dima și Sabrina au dorit să meargă în fața ofițerului stării civile cât mai dvreme și s-au cununat pe 7 iulie 2023. Cei doi se pregătesc pentru cununia religioasă și petrecerea de nuntă care va fi pe 6 septembrie 2025.

Mireasa, sezon 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 5 septembrie 2...
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"

Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
