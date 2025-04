Mireasa, sezon 9. Maria și Ștefan Sandu au stabilit data nunții și și-au ales nașii tot din „familia Mireasa”. Cine îi va cununa

Ștefan și Maria din sezonul 9 Mireasa au stabilit data la care se vor cununa religios și și-au ales nașii tot din familia Mireasa. Dima și Sabrina, concurenții sezonului 7 Mireasa, vor fi nași la nunta Mariei și a lui Ștefan.

Dima și Sabrina s-au implicat activ în susținerea cuplului Maria-Ștefan, pentru că i-au plăcut pe cei doi și au empatizat cu povestea lor de dragoste. Cele două cupluri au rămas prietene și acum urmează să aibă și o legătură spirituală. Maria și Ștefan se vor căsători religios pe data de 11 iulie 2026.

Maria și Ștefan Sandu au stabilit data nunții și și-au ales nașii tot din „familia Mireasa”. Ce foști concurenți îi vor cununa

„Ne-am ales ziua cea mare! După un an de iubire, momente unice și amintiri de neuitat, urmează cel mai frumos capitol din povestea noastră! Pe 11.07.2026, Maria & Ștefan spun „DA” pentru totdeauna! Am făcut Save the Date într-un loc special, încărcat de emoție și credință – Mănăstirea Caraiman. Numărăm zilele până la cea mai importantă zi din viața noastră!”, au transmis foștii concurenți ai sezonului 9 Mireasa.

Dima și Sabrina din sezonul 7 Mireasa au primit din partea celor doi un tort pe care stătea scris: „Vreți să fiți nașii noștri?”, iar răspunsul va fi unul pozitiv.

„Daaaaa, din toată inima! Suntem binecuvântați că ne-ați ales să vă fim alături în aceasta frumoasă călătorie care se numește viață”, au transmis viitorii nași.

Cum a început povestea de dragoste dintre Maria și Ștefan din sezonul 9 Mireasa

Debutul poveștii de dragoste dintre Maria și Ștefan a fost unul cu totul și cu totul special. Când fata simțea că nu-și găsește un partener potrivit în casa Mireasa, la petrecerea de 8 martie a fetelor a venit un dansator, care s-a dovedit a fi concurent. După ce Ștefan s-a prezentat ca fiind noul concurent al sezonului 9 Mireasa, acesta și-a exprimat clar intențiile față de Maria. La prima petrecere din casa Mireasa a lui Ștefan, acesta s-a apropiat de Maria, iar cei doi s-au simțit atrași unul față de celălalt încă de la primele interacțiuni. Până au reușit să se calibreze, cei doi au avut mai multe discuții în contradictoriu. Au intrat într-o cunoaștere, apoi fata s-a simțit nesigură de intențiile băiatului și a rupt cunoașterea, iar în ziua următoare cei doi s-au sărutat și au început să formeze un cuplu.

Parcursul lor în competiție a fost presărat atât cu momente frumoase, cât și cu momente tensionate, care i-au ajutat să-și consolideze relația. Doamna Iuliana, mama lui Ștefan, le-a fost aproape și i-a ajutat cu sfaturi și încurajări. Un moment dificil din relația lor a fost când au încălcat regulamentul emisiunii și au vorbit fără lavaliere, fata dorind să-i spună iubitului că o deranjează apropierile altei conurente față de el. Ștefan a intrat în cursa de eliminare ca sancțiune, însă publicul l-a votat în top și nu a părăsit casa Mireasa.

Cei doi au trecut peste neînțelegeri și s-au calibrat, iar momentul cererii în căsătorie nu a întârziat să apară. Maria și Ștefan s-au logodit în Delta Dunării, pe barcă. Pentru că fata nu se aștepta să fie cerută în căsătorie în acel moment, a ținut să-i spună iubitului „Ce hoț ești!”, înainte de a-i răspunde „DA”. După toate momentele prin care au trecut împreună în casa Mireasa, cei doi au decis să-și depună actele pentru căsătorie și să devină familia Sandu în Finala Mireasa de pe 12 iulie 2024.

