Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Liviu urma să se căsătorească cu o altă fată în vara lui 2026: „Mi-ai confimat și tu”

Liviu și Emily, cuplul căsătorit în Marea Finală, dar fără șansa la premiu, este invitatul Andreei Frățilă la Mireasa: Confiesiuni, epsiodul 4. Tinerii proaspăt căsătoriți nu s-au abținut de la dezvăluiri și au ieșit la iveală noi detalii despre ei.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. În episodul 4 au fost prezenți Emily și Liviu, cuplul care s-a căsătorit în Marea Finală, însă nu a intrat în cursa pentru marele premiu. Vezi AICI episodul integral.

Emily și Liviu au avut un parcurs tumultos în casa Mireasa, presărat cu apropieri și separări dureroase. Cu toate acestea, cei doi și-au acceptat sentimentele și au recunoscut că între ei a fost dragoste la prima vedere.

Una dintre cele mai mari provocări ale cuplului lor a fost chiar cu o seară înainte de cununia civilă. După ce au fost votați ca singurul cuplu care să facă Task-ul telefoanelor, Liviu a găsit niște mesaje între partenera lui și Marinescu, de când ea era în afara casei. Deși inițial nu s-a arătat deranjat, comentariile fostului concurent pe baza acestui subiect l-au făcut pe Liviu să aibă semne de întrebare.

Cuplul finalist al sezonului 12 a trecut, însă, peste impediemente și s-a cununat civil pe 18 decembrie 2025 și și-au făcut jurămintele în Marea Finală de pe 19 decembrie. La Mireasa: Confesiuni, băiatul a dezvăluit de ce nu a avut, totuși, încredere în cea care i-a devenit acum soție.

Adevăratul motiv pentru care Liviu s-a îndoit de Emily, după mesajele cu Marinescu, de fapt: „Mi-ai confirmat și tu...”

În episodul 4 din Mireasa: Confesiuni, Liviu a recunoscut că motivul pentru care s-a gândit să nu se mai căsătorească cu Emily, după descoperira mesajelor, a fost trecutul lui. Băiatul urma să se căsătorească cu o altă fata, în vara anului viitor, dar relația s-a încheiat pentru că i-a găsit niște mesaje în telefon.

„Știu că ai avut momente în care ai stat pe gânduri și poate toată treaba asta a răscolit ceva în tine și fac referire la faptul că mi-ai confirmat și tu, în vara lui 2026, trebuia să te căsătorești cu o fată și unul dintre motivele pentru care această căsătorie nu a mai avut loc este că i-ai găsit niște mesaje în telefon?”, a dezvăluit moderatoarea Andreea Frățilă.

Liviu a confirmat și a adăugat: „În acel moment, când am văzut mesajele, nu a am avut absolut nicio problemă, dar la un moment dat, când am văzut acea înregistrare de pe Tik Tok, atunci s-au stârnit în mine amintirile și absolut tot când am auzit de mesaje șterse, de toate nebuniile alea”, a explicat băiatul.

