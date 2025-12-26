Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Liviu urma să se căsătorească cu o altă fată în vara lui 2026: „Mi-ai confimat și tu”

Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Liviu urma să se căsătorească cu o altă fată în vara lui 2026: „Mi-ai confimat și tu”

Liviu și Emily, cuplul căsătorit în Marea Finală, dar fără șansa la premiu, este invitatul Andreei Frățilă la Mireasa: Confiesiuni, epsiodul 4. Tinerii proaspăt căsătoriți nu s-au abținut de la dezvăluiri și au ieșit la iveală noi detalii despre ei.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Vineri, 26 Decembrie 2025, 17:03 | Actualizat Vineri, 26 Decembrie 2025, 17:08

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. În episodul 4 au fost prezenți Emily și Liviu, cuplul care s-a căsătorit în Marea Finală, însă nu a intrat în cursa pentru marele premiu.

Emily și Liviu au avut un parcurs tumultos în casa Mireasa, presărat cu apropieri și separări dureroase. Cu toate acestea, cei doi și-au acceptat sentimentele și au recunoscut că între ei a fost dragoste la prima vedere.

Una dintre cele mai mari provocări ale cuplului lor a fost chiar cu o seară înainte de cununia civilă. După ce au fost votați ca singurul cuplu care să facă Task-ul telefoanelor, Liviu a găsit niște mesaje între partenera lui și Marinescu, de când ea era în afara casei. Deși inițial nu s-a arătat deranjat, comentariile fostului concurent pe baza acestui subiect l-au făcut pe Liviu să aibă semne de întrebare.

Cuplul finalist al sezonului 12 a trecut, însă, peste impediemente și s-a cununat civil pe 18 decembrie 2025 și și-au făcut jurămintele în Marea Finală de pe 19 decembrie. La Mireasa: Confesiuni, băiatul a dezvăluit de ce nu a avut, totuși, încredere în cea care i-a devenit acum soție.

Adevăratul motiv pentru care Liviu s-a îndoit de Emily, după mesajele cu Marinescu, de fapt: „Mi-ai confirmat și tu...”

În episodul 4 din Mireasa: Confesiuni, Liviu a recunoscut că motivul pentru care s-a gândit să nu se mai căsătorească cu Emily, după descoperira mesajelor, a fost trecutul lui. Băiatul urma să se căsătorească cu o altă fata, în vara anului viitor, dar relația s-a încheiat pentru că i-a găsit niște mesaje în telefon.

„Știu că ai avut momente în care ai stat pe gânduri și poate toată treaba asta a răscolit ceva în tine și fac referire la faptul că mi-ai confirmat și tu, în vara lui 2026, trebuia să te căsătorești cu o fată și unul dintre motivele pentru care această căsătorie nu a mai avut loc este că i-ai găsit niște mesaje în telefon?”, a dezvăluit moderatoarea Andreea Frățilă.

Liviu a confirmat și a adăugat: „În acel moment, când am văzut mesajele, nu a am avut absolut nicio problemă, dar la un moment dat, când am văzut acea înregistrare de pe Tik Tok, atunci s-au stârnit în mine amintirile și absolut tot când am auzit de mesaje șterse, de toate nebuniile alea”, a explicat băiatul.

Despre Mireasa: Confesiuni

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 8 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial.

