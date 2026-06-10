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Mireasa, sezon 13. Raluca, confesiuni tulburătoare despre fostul iubit. Ce a putut să recunoască abia acum: „Mă mai păruia”

În emisia live de miercuri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 10 iunie 2026, Raluca a făcut confesiuni tulburătoare despre fostul iubit. De asemenea, fata a recunoscut că a activat mai mult în videochat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Iunie 2026, 15:19 | Actualizat Miercuri, 10 Iunie 2026, 16:02
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Raluca a făcut dezvăluiri tulburătoare despre relația pe care a avut-o în trecut, stârnind reacții puternice atât în rândul colegilor din casă, cât și al telespectatorilor. Tânăra a vorbit deschis despre experiențele dificile prin care a trecut alături de fostul iubit.

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În timpul discuției, concurenta a povestit că, deși a încercat mult timp să ascundă detaliile dureroase ale trecutului său, a simțit că este momentul să spună adevărul. Printre mărturisirile care au impresionat publicul s-a numărat și afirmația potrivit căreia fostul partener avea ieșiri violente.

Ce detalii dureroase a scos la iveală Raluca de la Mireasa: Meciul Iubirii despre fostul iubit

Raluca și-a deschis sufletul în timpul unui testimonial, afirmând faptul că nu a făcut videochat doar trei luni, ci șase luni alături de fostul partener. De asemenea, aceasta s-ar fi simțit folosită de cel pe care îl iubea.

„Fostul meu! Nu a închis conturile de când trebuiau închise. Pe el, mai mult, nu prea l-a interesat. Mi-aș fi dorit să șteargă totul, dar mi-am luat țeapă. O să discut cu mama să vorbească cu el, că nu-i ok. Chiar nu știu ce se întâmplă afară. (...) Eu în telefonul meu l-am trecut „Pește”.

După ce am încheiat cu el relația am crezut că a închis conturile. L-am sunat pe el și pe mama lui să facă ceva cu asta! El mă filma, îmi făcea pozele, le posta pe site-uri, mi-a făcut paginile unde am activat, uneori mai vorbea cu bărbați”, a povestit Raluca.

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„Nu am fost obligată să fac ceva. Și da, am făcut 6 luni. Da (n.r. consideră că a folosit-o). Mă mai păruia uneori sau îmi mai trăgea niște palme peste față. Mă spiona, nu aveam să fac multe chestii. Își făcea conturi false să vadă pe unde sunt. Mă pedepsea dacă nu eram ascultătoare prin indiferență. (...) Eu m-am lăsat folosită. Mă băga în dușuri reci cu forța dacă nu eram ascultătoare.

Eu țipam! Îmi zicea cât să mănânc, îmi dădea cu porția! Lui îi plăcea să fiu slabă și atât. El îmi spunea că o femeie trebuie să fie supusă, iar eu trebuia să fiu cum îmi spunea el. Îmi zicea cum să mă îmbrac sau cum să îmi fac genele. Așa am crezut eu că e iubirea!”, a mai continuat să spună fata cu lacrimi pe față.

În emisia live de miercuri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 10 iunie 2026, tânăra a primit o scrisoare de la mama ei, dar și câteva poze. Gestul acesteia a emoționat-o și mai tare pe Raluca.

De asemenea, Simona Gherghe a tras un semnal de alarmă asupra relațiilor toxice și abuzului în cuplu. Prezentatoarea TV i-a dezvăluit fetei că are aproape oamenii dragi și că nu mai trebuie să treacă prin asta vreodată.

Raluca la Mireasa
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Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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