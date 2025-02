Mireasa sezonul 11, 13 februarie 2025. Roberta este cea care are un iubit cu care a păstrat legătura: „Am venit aici cu stângul”

După ce Iulia a fost acuzată că ar avea o relație în casa Mireasa, Roberta a avut o mărturisire de făcut.

Marius i-a trimis un mesaj lui Andi pentru a-l averiza că în mediul pnline circulă un zvon potrivit căruia Iulia ar avea pe cineva afară. Sora Iuliei a intervenit în direct și a spus că va încerca să acționeze în instanță sursa zvonurilor potrivit cărora Iulia ar avea în afara casei Mireasa un iubit pe nume Bobo, dependent de jocuri de noroc.

După ce sora Iuliei a intervenit să clarifice lucrurile, Roberta a avut o mărturisire de făcut.

Roberta este concurenta care a păstrat legătura cu fostul iubit: „Fostul meu a avut mania cu jocurile de noroc. Îl cheamă Boboc”, a spus Roberta.

„S-au încurcat castroanele”. Roberta este cea care are un iubit cu care a păstrat legătura. Ce a dezvăluit după ce și-a dat seama că povestea atribuită Iuliei era, de fapt, a ei: „Am venit aici cu stângul”. Cum a reacționat Teo: „Trebuia să-mi spui de la început”

Toată povestea l-a făcut pe Teo să dea un pas înapoi în cunoașterea cu Roberta.

„Eu am venit aici cu stângul. Eu am spus adevărul. O să-ți zic de fosta mea relație. Noi am fost împreună un timp îndelungat. Iar ne împăcam, iar ne despărțeam. Noi ne-am despărțit în aprilie. În aprilie el a plecat de la mine. După asta noi am mai vorbit. Când a fost subiectul despre Iulia eu nu eram prezentă. Mi-a spus că era vorba despre un băiat, Bobo, care avea mania aparatelor de noroc. S-au încurcat castroanele, dar s-a încurcat și ce era în castron. Noi am mai ținut legătura, dar nu o să o mai țin”, i-a spus Roberta lui Teo.

„E o situație ciudată pentru că între voi nu e o situație terminată. Trebuia să-mi spui de la început. Tu mi-ai zis că nu mai ai nicio legătură din luna aprilie, iar acum îmi spui că ai mai vorbit cu el și înainte să vii aici. Nu sunt copil nimic”, a spus Teo.

În emisia live de Mireasa Roberta a spus că i-a fost greu să dezvăluie faptul că a mai ținut legătura cu fostul iubit după despărțire, fiindu-i în primul rând rușine față de părinții care știau cât a suferit. De asemenea, fata a precizat că dacă ar fi intrat într-o relație cu Teo i-ar fi spus adevărul complet. „El stă foarte aproape de mine, în același cartier”.

Teo a spus că nu iese deocamdată di cunoaștere, dar vrea să se mai gândească.

