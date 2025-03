Mireasa sezonul 11, 14 martie 2025. Roxana a plâns în hohote după ce a aflat că familia lui Teo e împotriva relației lor

Roxana a plâns și apoi a avut o discuție du Teo. Cei doi au primit o veste proastă în ziua în care au declarat că formează un cuplu la Mireasa.

„Ce-am făcut atât de grav?”, a întrebat Roxana plângând în brațele Mariei.

Ulterior, fata a avut un dialog cu Teo: „Nu-mi place situația în care sunt eu, nici cea în care ești tu. Nu consider că te manipulez, nici nu cred că am eu mai multă experiență în relații decât ai tu. Mă gândesc că încearcă să te protejeze de mine, dar eu sunt singurul om din casa asta care îți vrea cu adevărat binele”.

Teo și Roxana au avut parte de momente tandre și au stat apropoiați, încurajându-se reciproc

Ce s-a întâmplat între Teo și Roxana după ce au aflat că familia băiatului e împotriva relației lor. Ce le-a transmis băiatul părinților: „Ce-am făcut atât de grav?”

„Eu le respect părerea și mă îngrijorează că ei sunt îngrijorați pentru Teo”, a spus Roxana în emisia live.

„Vreau să le spun că nu mă simt manipulat. Am avut o relație când am fost manipulat și mi-au spus atunci. Eu nu credeam asta, dar după am realizat”, a spus Roxana

Roxana și Teo s-au sărutat și au declarat că formează un cuplu în casa, însă bucuria le-a fost știrbită de părerea familiei băiatului.

Roxana i-a pregătit o cină romantică lui Teo, iar cei doi s-au sărutat. Familia fetei este de acord cu relația celor doi, însă familia băiatului nu a avut cuvinte bune de spus. Mama lui Teo a fost contactată de echipa Mireasa. Doamna Olteanu a plâns și a spus că nu vrea să intre în direct, dar a confirmat că părerile expuse pe grupuri de tatăl și verișoara lui Teo sunt reale.

„Roxana ar fi frumos să îl lase în pace pe Teo să-și găsească o fată care i se potrivește, iar dacă nu este nimeni în casă pentru el, să mai aștepte! Și Roxana dacă vrea pe cineva pe care să-l dirijeze să facă cunoaștere cu altcineva!”, a spus tatăl lui Teo.

„E clar că este mult mai matură și se folosește de asta pentru a-l manipul. E frustrant să vezi cum cineva ca Roxana își folosește experiența și maturitatea pentru a controla un băiat care, din păcate, nu realizează ce se întâmplă. E timpul ca Teo să deschidă ochii și să înțeleagă că nu se potrivesc!”, a spus verișoara lui Teo.

Roxana a început să plângă când a auzit mesajele.

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, difuzat începând de luni, 13 ianuarie, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

„De 10 sezoane, iubirea și destinul se țin de mână în inima poveștii Mireasa. Sunt familii începute aici, sunt copii care s-au născut, pentru că părinții și-au găsit fericirea în cel mai iubit reality show matrimonial produs în România. În 2025, îi invităm pe telespectatorii noştri să simtă româneşte şi să iubească româneşte, alături de noi, în cel de-al 11-lea sezon Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 11.