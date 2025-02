Mireasa sezonul 11, 7 februarie 2025. Cine e Maria, noua concurentă. Spune că a pus deja ochii pe un băiat brunet

Maria, noua concurentă, a pățit emoționată în platoul Mireasa sezonul 11. Iată povestea ei.

Maria, noua concurentă de la Mireasa, și-a spus povestea în Gala de vineri, 7 februarie 2025. Ea a intrat în competiția matrimonială de la Antena 1 cu gândul să-și găsească jumătatea.

Mireasa sezonul 11, 7 februarie 2025. Cine e Maria, noua concurentă

Maria are 22 de ani, a terminat facultatea anul trecut. A studiat marketing și visează să devină jandarm, pasiunea pentru uniformă e moștenită de la tatăl ei.

De 10 ani s-a mutat cu mama și a rupt relațiile cu tata, care vorbea urât despre cea care i-a dat viață. Tatăl ei s-a stins din viață, în urma unui infarct. Atunci a regretat amarnic că nu a ținut legătura cu el.

Maria are o relație foarte bună cu mama. Îi mulțumește pentru viața modestă, dar fericită, pe care o are. Tânăra e singura care are studii superioare și spune că mama ei a susținut-o să ajungă aici.

Concurenta de la Mireasa sezonul 11 se consideră o familistă și iubește animalele, în special câinii.

Maria speră să găsească pe cineva la Mireasa. Spune că ar merge oriunde cu bărbatul iubit. Vezi întregul moment în clipul video de mai sus.

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

