Mireasa sezonul 11. Adevăratul motiv pentru care Robert și Amalia s-au despărțit. Tânăra îl vrea pe Cristian Marinescu în casă

În ediția de vineri de la Mireasa - Capriciile Iubirii, Amalia a vorbit despre adevăratul motiv pentru care s-a despărțit de Robert. Tânăra susține că separarea lor nu ar avea nicio legătură cu intervenția lui Cristian Marinescu.

Spiritele s-au încins în casa Mireasa odată cu scrisoarea primită de Amalia din partea lui Cristian Marinescu. Mai mult, intervenția telefonică a fostului concurent a creat și mai multă agitație în casa show-ului matrimonial.

Chiar în gala de vineri a emisiunii, de pe 30 mai 2025, Robert și Amalia anunțau că au luat o decizie importantă. Cei doi au hotărât să se despartă, însă n-au oferit prea multe detalii despre motivul separării.

La Mireasa - Capriciile Iubirii, prezentatoarea TV a decis să deschidă acest subiect delicat pentru cei doi concurenți, întrebând care a fost adevărata cauză ce a dus la ruptura relației. Amalia a hotărât că este momentul să fie sinceră și a spus totul.

De ce au pus punct relației Amalia și Robert de la Mireasa sezonul 11

Tânăra a dezvăluit că nu avea sentimente pentru Robert, fapt pentru care a ales să pună punct relației cu acesta. Mai mult, Amalia a dat de înțeles că a fost cu băiatul doar din răzbunare, nu că ar vrea ceva mai mult cu Cristian Marinescu.

„Poate m-am și grăbit puțin în cuvinte când m-am declarat îndrăgostită. Nu cred că așa este îndrăgosteala, mai ales la început de drum. Ar fi trebuit să fiu mai atașată, dar eu mă distanțam pe zi ce trece. Poate mă mințeam și eu.

Nu e de la scrisoare. Nu are legătură cu scrisoarea de la Marinescu. Cred că oamenii interpretează greșit, dar eu nu pot să stau într-un loc unde nu mă mai simt bine. Nu mai simt la fel, în ultimele zile am fost mai rece. Am preferat să fiu corectă!”, a spus concurenta.

Când a fost întrebată dacă își dorește să-l cunoască pe Cristian Marinescu, Amalia a oferit un răspuns ferm. Aceasta a declarat că nu vrea să-l întâlnească pe fostul concurent al show-ului matrimonial.

„Este un bărbat care arată bine fizic”, a zis ea.

Amalia, concurenta din sezonul 11 Mireasa, despre revenirea lui Cristian Marinescu în casă

Deși a dezvăluit că nu este interesată de Cristian Marinescu, Amalia a confirmat că ar vrea ca acesta să reintre în casa show-ului matrimonial.

„Da, să vină! Nu vreau să fac chemare nimănui. Dacă vrea să vină, să vină. Nu să intre neapărat pentru mine”, a mai adăugat tânăra.

„Ea a vrut o răzbunare, și-a bătut joc de un om!”, a fost replica dură a lui Andi.

