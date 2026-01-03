Mireasa sezon 12. Diana, mesaj pentru susținători, la 2 săptămâni de la Finală. Ce a zis despre Sorin: „Relația noastră e incertă”

Diana, cea care a fost Mireasa Săptămânii de cele mai multe ori în sezonul 12 Mireasa, a transmis un mesaj pentru susținătorii care au îndrăgit cuplul ei și al lui Sorin.

Din vacanța de familie din Dubai, Diana a trasnmis un mesaj pe rețelele sociale, pentru susținători. Diana și-a rugat susținătorii să le ofere un pic de liniște, având în vedere că relația lor este una incertă.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Ce spune acum familia lui Sorin despre relația cu Diana. De ce nu o poate vizita băiatul acasă la mama ei

Ce a transmis Diana despre relația ei cu Sorin, la 2 săptămâni de la Finala sezonului 12 Mireasa. „Din păcate, nu putem să stăm în afară doar pentru că ne iubește publicul”

„Dragă public, vă mulțumim că ne-ați susținut în parcursul nostru în casă, însă, din păcate, nu putem să stăm în afară pentru că „ne iubește publicul”. O să luăm cea mai bună decizie pentru noi. În momentul de față suntem într-o situație incertă, iar voi tot cereți răspunsuri pe care nici noi nu le avem. Dacă vă este mai ușor să ne judecați, sunteți liberi să o faceți. Da, suntem incerți, dar de ce vă miră? Exact așa am fost și în casă. Vă rog mult să ne oferiți un pic de liniște, e obositor să explicăm fiecare pas și fiecare mișcare. Vă rog frumos să nu îmi mai trimiteți mesaje jignitoare și vorbe urâte în privința lui Sorin El a fost persoana alături de care am trăit experiența Mireasa. Iar dacă mă respectați, îmi respectați și alegerile”

Articolul continuă după reclamă

Diana a plecat în Dubai, alături de mama și sora ei. Fata nu a mai petrecut Revelionul alături de Sorin, așa cum își propusese inițial, pentru că vacanța a fost o surpriză din partea doamnei Nelly.

Cum s-a desfășurat povestea de dragoste dintre Diana și Sorin în casa Mireasa

Diana și Sorin din sezonul 12 Mireasa au avut o poveste atipică. La început, au fost prieteni foarte buni, însă fata a recunoscut în cele din urmă că nu simte doar amiciție pentru băiatul alături de care își petrecea timpul. Sorin avea tot felul de bariere și a mărturisit că se mai gândea încă la fosta iubită. La un moment dat, fosta lui Sorin a trimis un mesaj prin care i-a transmis acestuia că nu mai poate fi nimic între ei. Cu timpul, Sorin și Diana s-au apropiat, au intrat într-o cunoaștere, s-au certat, au rupt cunoașterea, apoi au petrecut din nou timpul împreună și tot așa întregul sezon. Cu timpul, cei doi au învățat să-și exprime nemulțumirile și să negocieze.

Au intrat într-o relație, au avut parte de o noapte la hotel, după ce Diana a câștigat cabina telefonică, și au fost singurul cuplu din istoria emisiunii care s-a despărțit după noaptes în intimitate. Despărțiți fiind, Sorin și Diana au continuat să fie unul lângă celălalt, iar băiatul a cerut-o de iubită într-un mod spectaculos: mai mulți colegi de competiție au arătat de la balcon mesajul scris pe mai multe bilete: „Vrei să fii iubita mea?”. Chiar dacă au fost de cele mai multe ori Mirele și Mireasa Săptămânii, Diana și Sorin nu s-au logodit și au ales să-i susțină în Finală pe Adin și Lavinia, care au și câștigat sezonul.