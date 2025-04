Mireasa sezonul 11. Amalia și Adi sunt în impas. Doamna Carla simte că fata o evită: „Te-ai grăbit un pic”

Adi și Amalia s-au declarat într-un cuplu luni, pe 14 aprilie. În emisia de pe 17 aprilie 2025 cei doi nu s-au ținut de mână și au spus că sunt într-un impas, considerând că s-au cam grăbit.

Mama lui Adi a vrut să discute cu Amalia și cu fiul ei. „Eu țin să avem o discuție, mi vreau să cert pe nimeni. Ultima fază a pus capac”, a spus dona Carla înainte de a iniția discuția.

„Mi-a zis mie că nu ne-a văzut să vorbim, că nu stăm, că nu ne cunoaștem. Sper că știi că mie nu-mi plac implicațiile de afară, să tragă cineva de noi, vreau să meargă totul natural”, i-a spus Amalia lui Adi.

„Mă eviți! În momentul în care eu vreau să mă pun lângă tine tu pleci. Stai cu doamna Adina. Tu nu vii la mine să vorbim. Eu vin la tine și tu te duci afară. Eu asta simt”, spus doamna Carla.

„Afară nu e susținută și știi foarte bine de ce”. Doamna Carla i-a spus fiului că s-a grăbit. Amalia și Adi sunt în impas

„Eu vă evit? Nu e adevărat”, a spus Amalia.

Doamna Carla a avut apoi o discuție cu fiul său:

„Afară nu e susținută Amalia și știi foarte bine de ce. Tu ești foarte susținut! Te-ai grăbit un pic! Când mă duc lângă ea, ea pleacă! Trebuie să se mai apropie și de mine, că eu sunt mama ta, nu doamna Adina! Nu vrea să vorbească cu mine! Eu nu o oblig, dar mă simt și eu prost!”, spus doamna Carla.

„Trebuie să vorbiți și voi două pentru că eu nu vreau să fiu în postura de a alege o tabără. Eu mă bucur că ai spus ce te deranjează”, a spus Adi.

„Mă simt nașpa, nu am o stare ok. S-au adunat prea multe. Încep să mă îndoiesc, mă gândesc dacă am făcut bine, dacă ne-am grăbit”, a spus Amalia.

„Mi se pare că se cere prea mult de la mine într-un timp scurt. E prematur să vorbim de unele lucruri. Eu sunt o persoană dificilă, sunt mai rece, sunt mai reticentă. Nu pot să mă deschid așa repede, să povestesc anumite lucruri, nu pot pentru că am un blocaj emoțional. Eu sunt dezamăgită pe mine că m-am aruncat”, a spus Amalia în emisia live de Mireasa de pe 17 aprilie 2025.