Mireasa, sezonul 11. Ce fată a spus că voia să meargă ca ispită la Insula Iubirii

Fetele din casa Mireasa au vorbit despre Insula Iubirii. Discuția a fost difuzată la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Mihaela a mărturisit că intenționa să se ducă la această emisiune ca ispită, însă a ales în cele din urmă să meargă la Mireasa, emisiune unde și-a și găsit jumătatea.

„Vreți să vă zic ceva? Că eu înainte de emisiunea asta m-am înscris acolo ca ispită? Și acum mă mărit! Eu mi-am spus: oricum mă duc la Mireasa 3 săptămâni, nu stau mai mult. Eu m-am înscris ca ispită acolo înainte de a veni aici”, a mărturisit Mihaela.

Citește și: Mireasa sezonul 11. Liliana a primit o vizită de la familie. Teo a fost emoționat la întâlnirea cu părinții iubitei

O fată i-a mărturisit iubitului că intenționa să se ducă la Insula Iubirii ca ispită

Și Amalia a spus că ar fi avut ocazia să meargă ca ispită: „Dacă aș fi singură, m-aș duce. Dar fraieră am fost că nu m-am dus”, a spus Amalia.

„Eu ziceam că după ce-mi pun silicoane să mă duc ca ispită. Așa am zis și uite că mă mărit”, a spus Maria.

Mihaela l-a întrebat pe Ștefan dacă vrea să meargă cu ea, în calitate de cuplu, iar băiatul a refuzat vehement această idee.

„Nu mergem, iubire acolo. Numai când mă gândesc mă ia capul. Acolo e un test al încrederii și al răbdării. Să văd eu imagini că ai dansat tu cu unul… Păi cum?”, a spus Ștefan.

„Iubire, vrei să-ți zic ceva, dar nu te superi? Am făcut înainte de a fi contactată la Mireasa înscriere la Insulă. Și m-au accepta, înainte de operație. Și după m-au contactat aici și am zis că e mai aproape, că e în România și am zis că aici sigur o să stau 3 săptămâni, nu îmi găsesc eu pe cineva aici, și apoi mă duc la Insulă”, a spus Mihaela.

„Aa, deci tu voiai la Insulă. De-asta ești așa foc să mergi la Insulă”, a răspuns Ștefan.

„Eu trebuia să mă duc anul trecut, dar am avut probleme medicale”, a spus Cristian.

Citește și: Mireasa sezonul 11. Cristian nu mai vrea să fie asociat cu doamna Dorina: „Chiar mi s-a luat!”