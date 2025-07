Mireasa, sezonul 11. Cum au răspuns Emma și Adrian la întrebarea: „Voi sunteți siguri că vreți să vă căsătoriți?”

La Mireasa, Capriciile Iubirii, s-a discutat despre tensiunile dintre Emma și Adrian. Cei doi au fost întrebați dacă sunt siguri că vor să se căsătorească.

Robert a glumit și a amintit că Adrian o chemase în casă pe Denisa la începutul parcursului său. Emma a fost deranjată de atitudinea logodnicului când i-a cerut explicații, motiv pentru care între ei a izbucnit o ceartă.

Deși Emma a primit întrebări la Capricii, Adrian a luat cuvântul și a răspuns în locul fetei:

„A degenerat discuția. Eu am insistat și neprimind un răspuns am reacționat, am ridicat vocea. Acesta a fost deranjul. Faptul că am reacționat, am ridicat vocea și nu i-a plăcut. Aș mai vrea să mai clarific că Emma nu a refuzat-o pe mama, toată lumea are nevoie de spațiu. Nu are nimic cu mama”, a spus Adrian.

„Voi sunteți siguri că vreți să vă căsătoriți?”. Cum au răspuns Emma și Adrian la întrebarea venită după tensiunile dintre ei

Invitatele de la Mireasa, Capriciile Iubirii au remarcat că Emma avea purtător de cuvânt în persoana logodnicului.

„Înainte de a intra am zis că eu nu vreau să discut despre asta și el a spus că vorbește el”, a spus fata.

„Voi sunteți siguri că vreți să vă căsătoriți?”, i-a întrebat Andreea Primera.

„Da! Eu da!”, a spus Adrian.

„Nu vreau să dau un răspuns”, a spus Emma.

