Andi a fost deranjat de răceala cu care Iulia l-a tratat la petrecere. Băiatul a remarcat faptul că tânăra a dansat cu Florin, pe când pe el l-a refuzat.

Andi și Iulia par să întâmpine dificultăți în a relaționa. Tânărul a simțit că fata îl evită în ultima perioadă și s-a declarat dezamăgit.

Mireasa sezonul 11. Iulia consideră că Andi este ”copil”. Reacția lui după ce s-a simțit evitat la petrecere

”Și de ce nu a venit să vorbească cu mine, dacă s-a supărat? Copil. Nu-mi plac copiii.”, a zis Iulia pe terasă, când vorbea cu Roxana.

Ea consideră că atunci când a observat că e supărat, l-a invitat la dans. ”Vai, s-a supărat Andișor. Vai...”, a continuat Iulia, care a ținut să precizeze că băiatul are ”prea mult orgoliu”.

De cealaltă parte, Andi le spunea băieților: ”Mai bine că s-a întâmplat așa, a văzut și ochiul meu ce trebuie să vadă. Mai bine acum decât mai târziu. Mi-e ciudă de impresiile lăsate. Adică lași o impresie și după te schimbi radical”.

În emisia de la Mireasa, Capriciile Iubirii, Andi a fost întrebat care crede că este motivul din cauza căreia Iulia și-a schimbat atitudinea față de el: ”Păi nu știu... Atitudinea mi-a spus că nu se simțea bine în momentul acela și de aia nu a vrut să danseze.

Însă, cum a remarcat și Florin, așa am simțit și eu o îndepărtare deja după ce avusesem niște discuții inițial și atunci când am fost în casa fetelor, la fel, nu erai prezentă. În fine, lăsând asta la o parte, eu mi-am creat anumite așteptări, m-am pripit, în anumite lucruri, cred, și consider că am luat-o și eu prea repede. Am făcut anumite gesturi pe care le-am simțit, să vin spre tine, și apoi am rămas... Nu, nu regret. Am rămas dezamăgit”.

