Doamna Dorina a reușit să o supere pe Liliana, care susține că nu va mai ține legătura cu aceasta după ce emisiunea se va încheia.

Liliana și Teo s-au arătat deranjați de o afirmație făcută de doamna Dorina.

Mireasa sezonul 11. Liliana a izbucnit la adresa doamnei Dorina. Ce a supărat-o de nu s-a mai putut abține

”Nu cred că am comentat niciodată nimic, nu cred că m-am supărat niciodată pe vorbele pe care le-ați spus, dar... Timp de 6 luni de zile de la început, v-am plăcut, v-am apreciat pentru felul dumneavoastră de a fi, interior-exterior, absolut tot. Nu am zis niciodată nimic, nu m-a deranjat, nu m-am supărat, nu nimic, cu toate că aveam toate motivele să o fac. Însă, acum, îmi pare rău că mai sunt două zile și plecăm așa, dar nu. Asta a fost ultima, care a umplut paharul.

Nu mi-a plăcut sub nicio formă, am trecut cu vederea peste foarte multe lucruri, peste foarte multe înțepături și atacuri și așa mai subtile... Mă duce capul, faptul că nu verbalizez e una, asta nu înseamnă că nu înțeleg. Aleg să nu spun, dar asta nu înseamnă că nu înțeleg și nu îmi dau seama. Cu lucrul acesta, pe care l-ați spus acum, îmi pare rău... chiar îmi pare rău, nu mă așteptam sub nicio formă”, a zis Liliana, care a precizat că nu va mai ține legătura cu doamna Dorina după Marea Finală.

”A spus că nu crede în noi”, au zis Teo și Liliana, care au precizat că asta i-a supărat. Însă doamna Dorina a negat, deși imaginile o contrazic. S-a întâmplat pe terasă, unde doamna Dorina discuta cu Marinescu. I-a spus tânărului că vrea să vadă fericite toate cuplurile frumoase, inclusiv pe Liliana și Teo, adăugând ”cu toate că nu cred”.

Vezi mai multe detalii în materialul video de mai sus.

