După ce Ștefan a descoperit povestea de viață a Mihaelei, a ținut să-i împărtășească un aspect.

Mihaela a afirmat, în cartea sa de vizită, că nu dorește un bărbat care a consumat substanțe interzise. În acest context, Ștefan a dorit să îi împărtășească un detaliu despre trecutul său.

Mireasa sezonul 11. Ștefan, dezvăluiri despre trecut, după ce Mihaela s-a arătat împotriva substanțelor interzise

”Greutățile prin care a trecut l-au maturizat să ajungă aici. Sunt mândră de băiatul meu”, a spus doamna Mihaela. Emoționată, ea a zis că toată lumea va înțelege mai bine când se va discuta în detaliu despre acest lucru.

”Am avut o perioadă mai proastă în străinătate, de picasem într-o mică depresie și o luasem pe niște căi greșite. Cu ajutorul lui Dumnezeu, care a lucrat prin familia mea, și prietenii mei și tuturor apropiaților, am trecut peste. Da, am apelat la familia mea. Mi-am asumat că am nevoie de ajutor.”, a zis Ștefan.

Doamna Mihaela a adăugat: ”Foarte mult am stat în spatele lui, l-am ajutat. Sunt mândră de el că m-a lăsat să-l ajut și să înțeleagă să reușească unde a ajuns”.

Serviciile care te pot ajuta dacă ești consumator de droguri și cum le poți accesa:

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG (Tel: 0 800 87 00 70; 021 318 44 00; 021.303.70.80 / 21701, 21712, http://ana.gov.ro) îți poate fi de folos cu:

Servicii medicale – evaluare, consiliere, tratament medical – inclusiv tratament de substituție;

Servicii psihologice – evaluare, consiliere individual și de grup;

Servicii sociale – consiliere, orientare în rețeaua de servicii destinate persoanelor consumatoare de droguri aflate sau nu în tratament.

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG are centre in toate județele României. Acolo vei găsi medici, psihologi și asistenți sociali pregătiți să te ajute. Accesează harta din acest link http://ana.gov.ro/despre-institutie/reteaua-nationala/ și vei găsi datele de contact ale centrului din județul în care ai ajuns.

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

