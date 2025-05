Mireasa sezonul 11. Teo a primit acuzații într-o scrisoare. Reacția băiatului: „Nu am nimic de ascuns”

Teo a primit acuzații într-o scrisoare, iar Liliana a vrut să afle ce anume este adevărat. În cadrul scrisorii scria că Teo a avut în trecut o relație cu o adolescentă.

Teo a recunoscut că a avut o relație cu o fată mai mică cu 6 ani: el avea 22 și ea 16.

„De ce nu ai fost sincer atât cu tine cât și cu cei din casă și să povestești despre fosta ta iubită „minoră” (Karina) de 16 ani cu care ai locuit. Oare nu ți-ai pus niciodată întrebarea de ce niciunul dintre prietenii tăi nu ți-au scris? Ai idee ce războaie au dus sora și verișoara ta pe toate rețelele sociale afirmând că te-ai cuplat cu Roxana doar din ambiție și că vor avea grijă să nu rămâi cu ea?”, sunt cuvintele citite de Teo și de Liliana.

Teo a primit acuzații într-o scrisoare. Printre altele, s-a scris că băiatul a avut o relație cu o adolescentă de 16 ani

În scrisoare mai era menționat și faptul că fosta iubită a lui Teo ar fi vrut să intre în direct să spună ce i-a făcut familia lui, însă băiatul a spus că cu siguranță acest lucru este neadevărat.

„Relația a fost adevărată, dar nu am stat cu ea în casă. Am avut o relație, părinții ei știau, a fost acum 2 ani. Nu am nimic de ascuns, crede-mă. Eu nu am făcut nimic rău. Mai ales într-o relație. Nu s-a întâmplat nici să mă duc la altele când eram cu ea”, a spus Teo.

