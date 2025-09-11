Mireasa sezonul 12. Alina a făcut streaming pentru adulți. Fostul soț a intervenit telefonic și a amenințat cu instanța

Alina de la Mireasa sezonul 12 a dezvăluit că în trecut a practicat streaming pentru adulți. Conform ei, neajunsurile din adolescență au făcut-o să apuce pe această cale.

După dezvăluirile făcute, Adi, fostul soț al Alinei, a intervenit telefonic în emisia Mireasa din 11 septembrie 2025.

Mireasa sezonul 12. Alina a făcut dezvăluiri neașteptate despre trecutul ei. Concurenta a făcut streaming pentru adulți

”La 18 ani am făcut videochat. Am avut o viață grea și a trebuit să mă descurc, să plătesc facturile, chiria și să am grijă de mine. Munceam ca ospătar, dar nu îmi ajungeau banii pentru că trebuia să plătesc utilitățile, să mă îngrijesc și să merg la liceu. Nu aș mai face asta, e o rușine, mă apasă”, a povestit Alina de la Mireasa.

Alina susține că a vorbit despre acest job al ei și în Grecia, dar a insistat că nu dorește să se vorbească despre acest episod în emisiune.

Întrebată dacă a oferit servicii de escortă, Alina a negat. I s-a adus la cunoștință că există fotografii care circulă pe internet.

”Posibil să fie de la fostul soț dacă ar fi poze intime sau așa”, a afirmat concurenta de la Mireasa sezonul 12.

Alina și fostul soț, Adi, s-au acuzat reciproc

Fostul soț, tatăl fiicei sale, a dorit să intervină telefonic, mai ales că Alina a discutat mult despre fetița lor.

Adi, fostul soț a zis: ”Nu vreau să o denigrez, nu mă interesează ce face. Îi doresc succes în această emisiune. Multe dintre ce a spus Alina nu sunt adevărate. 1, cum a spus că a fost cu mine în vacanță și a văzut poze cu actuala soție. Nu este adevărat. Ea era plecată cu iubitul ei în Danemarca.”

Acesta a afirmat că familia lui și el nu s-au rugat de ea să se împace. ”Nu îmi mai amesteca familia și copilașii mei, nu mai vorbi despre soția și copiii mei. Noi ne-am despărțit cu mult timp înainte, tu ai plecat cu iubitul tău. Am și conversații când te-a luat de la aeroport. Nu îți vreau răul, ești mama Antoniei. Eu am înaintat divorțul, nu tu. Când te-ai despărțit de iubit și te-ai întors din Danemarca, noi te-am ajutat, tu te-ai rugat să te ajutăm. Nu îmi mai amesteca familia că altfel te dau în judecată”.

Alina l-a acuzat pe fostul soț că minte, spune că și-a căutat fetița și că s-au despărțit în ianuarie 2025.

”După divorț i s-a dat un program, eu nu i-am zis să vină la program. De câte ori a vrut să sune sau să își vadă copilul, a făcut-o. Nu a zis nimeni că nu îți pasă de fetiță.”, a afirmat Adi, care a recunoscut că Alina și-a căutat copilul.

