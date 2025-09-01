Kiprianos a intrat în casa Mireasa luni, 1 septembrie 2025. Descoperă ce poveste are noul concurent al sezonului 12.

Kiprianos a intrat în casa Mireasa la finalul emisiei Mireasa din 1 septembrie 2025.

Mireasa sezonul 12. Cine e Kiprianos, noul concurent. Povestea de viață a tânărului care a intrat pe 1 septembrie 2025 în casă

Kiprianos are 24 de ani și e născut în Grecia. Ambii părinți sunt români și spune că a locuit o perioadă scurtă în România. Speră să-și găsească jumătatea la Mireasa. Nu contează aspectul fizic, ci caracterul, inteligența și ce are în suflet.

Noul concurent a primit întrebări de la concurente. ”Eu iarna de obicei vin în România, vara locuiesc acolo. Lucrez ca instructor de fitness, înot, o perioadă de 6 luni stau acolo”, a zis Kiprianos.

„Sunt pregătit de căsătorie, dar nu vreau copii acum.”, a punctat noul concurent, care vrea să evolueze alături de partenera sa. El a practicat înot de performanța, iar apoi culturism.

Consideră că cea mai mare calitate a sa e calmitatea. Spune că nu a venit pentru o concurentă anume, vrea să vorbească cu toate și să le descopere caracterul.

”Sunt singur de 2 ani, dar am avut destul de multe interacțiuni eșuate”, a dezvăluit el. Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

