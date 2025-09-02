Mireasa sezonul 12. Costina a făcut test de sarcină după ce s-a speculat că e însărcinată. Ce sancțiune a primit concurenta

În mediul online au apărut speculații conform cărora Costina ar fi însărcinată, în urma unei aventuri cu cineva din producție. Fata a făcut un test de sarcină pentru a opri zvonurile.

Costina a încălcat regulamentul înainte să înceapă sezonul 12, atunci când concurenții erau cazați la hotel, cu o zi înainte să intre în competiție.

”Costina e acuzată că a avut o relație cu un coleg din producție, chiar cu o zi înainte să intre în casa Mireasa”, i-a spus Simona Gherghe lui Dian.

Mireasa sezonul 12. Costina a făcut test de sarcină după ce s-a speculat că e însărcinată. Lacrimi multe pe obrajii fetei

Mama Costinei a insistat să vorbească cu fiica sa, după ce în mediul online a apărut zvonul că ar fi avut o aventură cu cineva din producția emisiunii. Mai multe, s-a spus că fata e și însărcinată.

Costina a încercat să o liniștească pe mama sa și a negat ce se scrie în mediul online. ”Nu a fost nicio interacțiune, a fost prietenie. Am vorbit prietenește, nu a fost nicio interacțiune. Că mi-a adus niște chestii și am fumat o țigară?! Relație e altceva... (...) Nu am făcut asta (n.r. sex)”, a explicat ea în timpul discuției cu părintele.

Costina a cerut să vadă articolele și când i s-a transmis că nu e posibil, ea a solicitat un test de sarcină. Și-a asumat, de asemenea, că a încălcat regulamentul înainte să înceapa sezonul 12, dar doar că a interacționat cu cineva din staff, lucru interzis.

Simona Gherghe a vrut să știe cum a reușit Costina să ia legătura cu cineva din producție, la ora 3 dimineața, fiind vorba de un coleg care nici nu se afla în tură. Concurenții știau că, în cazul în care aveau nevoie de ceva, trebuiau să ia legătura cu producătorul. Costina a povestit că are numărul persoanei din producție după ce s-au împrietenit la piscină, în Grecia.

Vizita bărbatului a durat 40 de minute, a mai spus moderatoarea. În acest timp, Costina a explicat că doar au fumat o țigară și i-a adus absorbante.

Testul a ieșit negativ, dar pentru încălcarea de regulament, Costina intră în cursa de eliminare alături de Alina și Gabriela, care erau deja în cursă. Emily a primit un avertisment pentru că nu a spus ce s-a întâmplat la hotel.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Citește și: Chat-ul zilei la Mireasa, 2 septembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.