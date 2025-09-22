Mireasa sezonul 12. Date-ul dintre Diana și Kiprianos s-a terminat dezastruos, cu fata în lacrimi. Ce s-a întâmplat între ei

Kiprianos a invitat-o pe Diana la date, în jacuzzi. Ce a început frumos s-a transformat rapid într-o contradicție de toată frumusețea.

La party, Kiprianos a câștigat o oră în jacuzzi și a invitat-o pe Diana. Tânărul a vrut să știe dacă vreun băiat din casa Mireasa e genul lui. Ea a replicat că nu s-a gândit, iar el i-a reamintit că l-a numit pe Sorin în trecut, când a primit aceasta întrebare.

Mireasa sezonul 12. Date-ul dintre Diana și Kiprianos s-a terminat dezastruos, cu fata în lacrimi

În jacuzzi, Kiprianos a acuzat-o pe Diana că a venit la Mireasa cu alt scop, nu acela de a își găsi jumătate.

”Mie mi se pare că tu nu încerci să simți”, i-a spus Kiprianos. ”Eu am venit aici pentru că mă simțeam foarte singuratică afară.”, a afirmat Diana, care a subliniat că a decis să vină la Mireasa pentru a își da o șansă la iubire.

Kiprianos i-a replicat că ea știe bine ce vrea, dar nu e bine să încurce pe cineva, dacă nu simte cu adevărat. Diana s-a simțit atacată, dar concurentul a revenit și a zis că vorbește la modul general.

”Tu ai venit cu un scop, să te dezvolți tu ca persoană, nu neapărat să găsești pe cineva”, a spus Kiprianos. Diana, deranjată i-a răspuns: ”Mi se pare că mă acuzi de niște chestii nașpa.”

A fost momentul în care ea s-a supărat și a plecat de la date, nu înainte de a izbucni în lacrimi de nervi și de a îl întreba de ce o atacă constant, deși spune că o place.

