Mireasa sezonul 12. Liviu a sărutat-o pe Ștefania. Cei doi formează un cuplu

Liviu și Ștefania și-au luat inima în dinți și s-au sărutat. Cei doi formează un cuplu, cel de al treilea din sezonul 12 Mireasa.

Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 15:06 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 15:10

În timp ce se aflau pe canapea în living, Liviu și Ștefania s-au sărutat. Cei doi au mărturisit că așteptau acest moment de sâmbătă, dar nu au vrut să se grăbească.

În emisia live Mireasa din 23 septembrie 2025, s-au difuzat imaginile cu primul sărut dintre Liviu și Ștefania.

Concurenții au aplaudat, iar după acest moment, moderatoarea Simona Gherghe i-a întrebat dacă formează un cuplu.

Cei doi nu au mai ezitat și au răspuns afirmativ. În plus, au mărturisit că nu mai simt nicio presiune, așa cum s-a întâmplat în prima lor cunoaștere.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

