Liviu și Ștefania și-au luat inima în dinți și s-au sărutat. Cei doi formează un cuplu, cel de al treilea din sezonul 12 Mireasa.

În timp ce se aflau pe canapea în living, Liviu și Ștefania s-au sărutat. Cei doi au mărturisit că așteptau acest moment de sâmbătă, dar nu au vrut să se grăbească.

Mireasa sezonul 12. Liviu a sărutat-o pe Ștefania. Cei doi formează un cuplu

În emisia live Mireasa din 23 septembrie 2025, s-au difuzat imaginile cu primul sărut dintre Liviu și Ștefania.

Concurenții au aplaudat, iar după acest moment, moderatoarea Simona Gherghe i-a întrebat dacă formează un cuplu.

Cei doi nu au mai ezitat și au răspuns afirmativ. În plus, au mărturisit că nu mai simt nicio presiune, așa cum s-a întâmplat în prima lor cunoaștere.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

