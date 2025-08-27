Samina a plâns! Concurenta de la Mireasa sezonul 12 consideră că Alexandru nu o place.

În emisia Mireasa din 27 august 2025, Alexandru a declarat că o place, dar nu dorește să facă pași spre ea până nu află rezultatul cursei de eliminare. Tânărul a explicat că nu voia să se ajungă la lacrimi, ce tocmai s-a întâmplat.

Mireasa sezonul 12. Reacția lui Alexandru la lacrimile Saminei, provocate de lipsa lui de interes. Cum explică tânărul

Samina consideră că Alexandru nu este implicat și asta o face să sufere. El a reacționat în emisia live din 27 august 2025.

”Sunt puțin șocat, așa. Nu pot să mă uit la o femeie când plânge și de aia nu m-am putut uita la videoclip. Eu am discutat cu ea și am spus foarte clar... eu am pus răul înainte, în caz că ies, eu nu vreau să avansăm prea mult discuțiile, ca să nu ne fie după mai greu. În caz că ies, să nu îi fie ei mai greu, și mie, să o protejez de chestia asta, de ce s-a întâmplat. Totodată, am zis să o luăm ușor, treptat, să vorbim chestii normale, să ne cunoaștem.”, a zis Alexandru.

”M-a interesat, din moment ce în fiecare pauză am fost cu ea. (...) Am ținut-o pe ea de mână în platou, în nenumărate rânduri. E prima dată când fac asta, cu ea am simțit. Nu înțeleg de ce nu a luat în considerare toate chestiile”, a zis Alexandru. El a subliniat că în fostele relații i se reproșa că nu ține de mână.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

