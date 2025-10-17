Mireasa sezonul 12. Rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Gabriela și Loredana. Ce fată este eliminată pe 17 octombrie

În gala de pe 17 octombrie 2025 Simona Gherghe a anunțat pe cine a ales să elimine publicului dintre Loredana și Gabriela.

Timp de o săptămână, Loredana și Gabriela s-au aflat într-o cursă de eliminare. „Ce concurentă doriți să eliminați de la Mireasa?”, a fost întrebarea la care au răspuns telespectatorii. Loredana s-a aflat în cursă fiind nominalizată din partea casei, iar Gabriela a fost ultima în clasamentul publicului, dar și nominalizată ca moștenire de Alexandru și Kiprianos.

Fanii Mireasa au avut la dispoziție două modalități de vot pentru a decide care dintre cele două fete părăsește casa Mireasa: mireasa.a1.ro și Aplicația Antena 1, în secțiunea Mireasa.

Rezultatul cursei de eliminare la care s-au aflat Loredana și Gabriela. Ambele au fost salvate!

Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare la care s-au aflat Loredana și Gabriela! Loredana a fost votată să fie eliminată, iar Gabriela rămâne.

„Procentele sunt 60,78% și 20,28%. Fata care părăsește emisiunea pentru că a fost votată în procent de 60,78% dintre telespectatori este Loredana”, a spus Simona Gherghe.

„M-am bucurat de toată expereința. Pot spune că mă așteptam să plec. SUnt bucuroasă că am făcut parte din casa Mireasa!”, a spus Loredana.

„Mă așteptam să fiu votată să rămân în casă datorită interacțiunilor mele cu Cosmin”, a spus Gabriela.

Ștefania a plâns din cauza plecării Loredanei. Dar fata a fost în top, deci a fost salvată!

Răsturnare de situație! Loredana a fost salvată de clasamentul publicului. Fata de pe ultimul loc este eliminată!

Răsturnare de situație! Loredana a fost în top 3, iar Alexandra, de pe ultimul loc, părăsește emisiunea! „Simțeam! Aveam o stare mai proastă! Mă bucur pentru Loredana că rămâne! Merită!”

