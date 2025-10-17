Mireasa, sezon 12. Mama Dianei a intervenit în direct după ce fiica ei și Sorin au oprit cunoașterea: „Ar fi bine să vă detașați”

Doamna Nelly, mama Dianei, a intervenit în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, la scurt timp după ce fiica sa și Sorin au oprit cunoașterea.

Este a doua intervenție telefonică a doamnei Nelly pe aceeași temă. Dacă data trecută și-a sfătuit fiica să încheie povestea cu Sorin, acum doamna Nelly a fost mai fermă și i-a cerut băiatului să-i dea șansa fetei să-și revină. Cu un ton blând, mama Dianei le-a spus atât ei cât și lui Sorin că viața merge mai departe și că „fiecare pantofior are o pereche”, doar că ei nu sunt potriviți unul pentru celălalt.

Mama Dianei a intervenit în direct după ce fiica ei și Sorin au oprit cunoașterea. Doamna Nelly a avut un mesaj ferm și i s-a adresat și băiatului: Ce i-a spus: „De ce ai ales-o la task iarăși?”

„Mama te iubește foarte mult, îmi pare rău că treci prin așa o experiență. Viața continuă, pur și simplu nu sunteți creați unul pentru celălalt. Mie îmi pare că ai făcut tot ce ține de tine. Ar fi bine să vă detașați unul de altul, să vă spuneți un Bună ziua!, La Revedere!. Sorin e un băiat bun, tu ești bravo. Te rog, nu plânge! Am plâns cu tine toată seara! O să vină un băiat și pentru tine și o să vezi cât de frumoasă e viața! Nu te implica în conflicte, stai liniștită. Mama o să vină la tine în vacanță! Fiecare pantofior are perechea sa! Și pantoful tău te așteaptă undeva!

Întrebată dacă peste câteva zile Sorin își va da seama că a uitat de trecut și că doar pe Diana o vrea, ar considera ca fiica sa ar fi bine să-i mai dea o șansă băiatului, doamna Nelly a răspuns: „Categoric nu! Termină povestea asta cu surmenajul tău psihologic! Te rog frumos! Diana, tu mă auzi? Data trecută nu m-ai auzit. Bine?

„Mămica! Eu am încercat”, a spus Diana cu lacrimi în ochi.

„Ai încercat de multe ori! Trebuie să terminăm cu povestea asta! Eu cred că s-a terminat povestea lor și Diana a înțeles acest lucru și Sorin înțelege acest lucru!”, a mai spus doamna Nelly, apoi i s-a adresat și lui Sorin: „Sorin, te rog frumos! Ești un băiat minunat, dar nu pentru Diana! Dă-i o șansă să-și revină! De ce ai ales-o la task iarăși?”.