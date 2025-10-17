Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Mama Dianei a intervenit în direct după ce fiica ei și Sorin au oprit cunoașterea: „Ar fi bine să vă detașați”

Mireasa, sezon 12. Mama Dianei a intervenit în direct după ce fiica ei și Sorin au oprit cunoașterea: „Ar fi bine să vă detașați”

Doamna Nelly, mama Dianei, a intervenit în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, la scurt timp după ce fiica sa și Sorin au oprit cunoașterea. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Octombrie 2025, 12:41 | Actualizat Vineri, 17 Octombrie 2025, 12:56

Este a doua intervenție telefonică a doamnei Nelly pe aceeași temă. Dacă data trecută și-a sfătuit fiica să încheie povestea cu Sorin, acum doamna Nelly a fost mai fermă și i-a cerut băiatului să-i dea șansa fetei să-și revină. Cu un ton blând, mama Dianei le-a spus atât ei cât și lui Sorin că viața merge mai departe și că „fiecare pantofior are o pereche”, doar că ei nu sunt potriviți unul pentru celălalt.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Sorin a explicat de ce fosta iubita a spus că nu mai poate avea încredere în el. Ce a urmat în platou

Mama Dianei a intervenit în direct după ce fiica ei și Sorin au oprit cunoașterea. Doamna Nelly a avut un mesaj ferm și i s-a adresat și băiatului: Ce i-a spus: „De ce ai ales-o la task iarăși?”

„Mama te iubește foarte mult, îmi pare rău că treci prin așa o experiență. Viața continuă, pur și simplu nu sunteți creați unul pentru celălalt. Mie îmi pare că ai făcut tot ce ține de tine. Ar fi bine să vă detașați unul de altul, să vă spuneți un Bună ziua!, La Revedere!. Sorin e un băiat bun, tu ești bravo. Te rog, nu plânge! Am plâns cu tine toată seara! O să vină un băiat și pentru tine și o să vezi cât de frumoasă e viața! Nu te implica în conflicte, stai liniștită. Mama o să vină la tine în vacanță! Fiecare pantofior are perechea sa! Și pantoful tău te așteaptă undeva!

Întrebată dacă peste câteva zile Sorin își va da seama că a uitat de trecut și că doar pe Diana o vrea, ar considera ca fiica sa ar fi bine să-i mai dea o șansă băiatului, doamna Nelly a răspuns: „Categoric nu! Termină povestea asta cu surmenajul tău psihologic! Te rog frumos! Diana, tu mă auzi? Data trecută nu m-ai auzit. Bine?

„Mămica! Eu am încercat”, a spus Diana cu lacrimi în ochi.

Colaj cu concurenții Mireasa
+3
Mai multe fotografii

„Ai încercat de multe ori! Trebuie să terminăm cu povestea asta! Eu cred că s-a terminat povestea lor și Diana a înțeles acest lucru și Sorin înțelege acest lucru!”, a mai spus doamna Nelly, apoi i s-a adresat și lui Sorin: „Sorin, te rog frumos! Ești un băiat minunat, dar nu pentru Diana! Dă-i o șansă să-și revină! De ce ai ales-o la task iarăși?”.

Mireasa, sezon 12. Rezultatul Task-ului gătește dacă poți a adus tensiuni. Cearta a continutat în live cu replici tăioas... Chat-ul zilei la Mireasa, 17 octombrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare
Observatornews.ro Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Mireasa, sezon 12. Rezultatul Task-ului gătește dacă poți a adus tensiuni. Cearta a continutat în live cu replici tăioase
Mireasa, sezon 12. Rezultatul Task-ului gătește dacă poți a adus tensiuni. Cearta a continutat în live cu...
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Alex și Florina s-au declarat într-o cunoaștere în emisia din 16 octombrie. Fata a intrat în casă de două zile
Mireasa, sezon 12. Alex și Florina s-au declarat într-o cunoaștere în emisia din 16 octombrie. Fata a intrat în...
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani,... Libertatea.ro
Guvernul, prins între directiva UE și realitatea economică. „Vor să crească salariul minim ca să încaseze mai multe taxe la anul”
Guvernul, prins între directiva UE și realitatea economică. „Vor să crească salariul minim ca să... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă franțuzească de ceapă - French Onion Soup
Supă franțuzească de ceapă - French Onion Soup HelloTaste.ro
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au... Antena3.ro
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare useit
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite
Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite Jurnalul
Cum afectează gemul făcut în casă...TVA-ul din România. Ce spune șeful ANAF?
Cum afectează gemul făcut în casă...TVA-ul din România. Ce spune șeful ANAF? Kudika
Temperatura ideală pentru somn, potrivit medicului Vlad Ciurea. Câte grade ar trebui să fie în dormitor
Temperatura ideală pentru somn, potrivit medicului Vlad Ciurea. Câte grade ar trebui să fie în dormitor Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Cât se ține ceafa de porc la cuptor. Mod de preparare și ingrediente pentru un gust desăvârșit
Cât se ține ceafa de porc la cuptor. Mod de preparare și ingrediente pentru un gust desăvârșit HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București
ANM a dat prognoza meteo pentru weekendul 18-19 octombrie 2025. Maxime de 16 grade C în București Gandul
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Salată de toamnă cu dovleac copt, smochine, nuci și rodie
Salată de toamnă cu dovleac copt, smochine, nuci și rodie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x