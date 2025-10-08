Mireasa, sezon 12. Gabriela a recunoscut că este interesată de Cosmin. De ce l-a ales, totuși, pe Liviu la date

Gabriela și Cosmin s-au apropiat și au purtat o discuție de cunoaștere. În urma imaginilor, fata a recunoscut că îl place pe noul concurent, însă a mers la date cu Liviu.

Încă de la cina pe care Cosmin luat-o în casa fetelor, după intrarea sa în competiție, Gabriela s-a artătat interesată de el. Cu toate acestea, ulterior, ambii au așteptat să vadă un semn din partea celuilalt. Astfel, seara au rămas singuri și au purtat o discuție prin care s-au cunoscut mai bine.

„Dacă mă întâlneai afară, te uitai la mine?”, a vrut să afle fata.

„Da. Ești o femeie frumoasă”, a răspuns băiatul.

Gabriela a recunoscut că este interesată de Cosmin. De ce l-a ales, totuși, pe Liviu la date

Băiatul a spus despre el că se consideră arogant și acesta ar putea fi defectul lui. Însă, Gabriela l-a asigurat că și ea ar putea să pară astfel, la început. Ei au vorbit și despre fostele relații, dar și despre cum se comportă în anume situații de viață.

Apropiera dintre ei a fost vizibilă pentru toată lumea, iar în emisia live din 8 octombrie 2025, Simona Gherghe a întrebat-o pe Gabriela dacă este interesată de noul concurent.

„Așa, la prima vedere, pare potrivit? E genul tău”, a fost aceasta întreabată.

„Pot spune că... este. Chiar mă bucur de faptul că este comunicativ. Dar vom vedea pe viitor”, a recunoscut tânăra.

„Dar nici vocea nu mai e a ta, Gabriela. Pari gâtuită de emoție”, a mai remarcat Simona Gherghe.

„La fel spun și eu. Am fost și întrebat dacă m-am supărat că a fost la date. Nu am de ce. E liberă să aleagă. Ne cunoaștem doar de două zile”, a adăugat și Cosmin.

Situația, însă, a trezit curiozitatea lui Virgil care a declarat că nu înțelege, în acest context, de ce l-a ales la date pe Liviu. Gabriela și Liviu au fost la date împreună, după ce fata l-a ales, chiar dacă noul concurent i-a atras atenția.

„Am fost luată prin surprindere. Eu știam că nu mai avem parte de date. Și când a fost ziua lui Liviu, i-am promis că o să îi fac cadoul date-ul și aseară am zis-o fără seriozitate și a rămas așa”, a explicat fata.

