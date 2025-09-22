Mireasa sezonul 12. Ștefania a plâns, afectată că Liviu a stat de vorbă cu Emily. Băiatul s-a arătat deranjat de reacția ei

Antena Căutare
La petrecere, Liviu de la Mireasa sezonul 12 a discutat cu Emily. Ștefania a aflat de la fată și s-a arătat foarte deranjată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 14:59 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 15:07

În emisia Mireasa din 22 septembrie 2025, a fost difuzat materialul cu reacția Ștefaniei, care a plâns. Deranjată că Liviu încă îi acordă atenție lui Emily, ea a purtat o discuție lungă cu Liviu. Iată la ce concluzii au ajuns.

”Nu mă deranjează că ai vorbit cu ea, mă deranjează că nu mi-ai zis”, a spus Ștefania. De cealaltă parte, Liviu și-a exprimat dorința ca Ștefania să nu mai facă crize de gelozie.

Acesta chiar i-a zis că o va evita pe Emily. ”E vorba de o persoană pentru care tu ai avut o slăbiciune și eu sunt aici că ce?!”, a vrut să știe Ștefania.

Tânăra a început să plângă, chiar dacă Liviu i-a transmis că e singura care o interesează. ”Ajungem într-un punct în care nu vreau...”, a punctat concurentul, vizibil iritat.

Mai târziu, după minute întregi de discuție, cei doi își făceau promisiuni. Liviu voia să audă că Ștefania nu va mai fi geloasă.

Doar că seara nu se încheia fără ca Liviu să nu îi caute, din nou, compania lui Emily. În bucătărie, după ce o întreba pe Gabriela de ce nu se distrează, a abordat-o pe Emily.

Aceasta l-a întrebat dacă nu se teme că va fi pedepsit de Ștefania, iar el i-a răspuns că ”femeia lui” are motive să fie supărată.

În emisia Mireasa din 22 septembrie 2025, Liviu și Ștefania au declarat că sunt oficial într-o cunoaștere. Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

