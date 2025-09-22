La petrecere, Liviu de la Mireasa sezonul 12 a discutat cu Emily. Ștefania a aflat de la fată și s-a arătat foarte deranjată.

În emisia Mireasa din 22 septembrie 2025, a fost difuzat materialul cu reacția Ștefaniei, care a plâns. Deranjată că Liviu încă îi acordă atenție lui Emily, ea a purtat o discuție lungă cu Liviu. Iată la ce concluzii au ajuns.

Mireasa sezonul 12. Ștefania a plâns, afectată că Liviu a stat de vorbă cu Emily. Băiatul s-a arătat deranjat de reacția ei

”Nu mă deranjează că ai vorbit cu ea, mă deranjează că nu mi-ai zis”, a spus Ștefania. De cealaltă parte, Liviu și-a exprimat dorința ca Ștefania să nu mai facă crize de gelozie.

Acesta chiar i-a zis că o va evita pe Emily. ”E vorba de o persoană pentru care tu ai avut o slăbiciune și eu sunt aici că ce?!”, a vrut să știe Ștefania.

Tânăra a început să plângă, chiar dacă Liviu i-a transmis că e singura care o interesează. ”Ajungem într-un punct în care nu vreau...”, a punctat concurentul, vizibil iritat.

Mai târziu, după minute întregi de discuție, cei doi își făceau promisiuni. Liviu voia să audă că Ștefania nu va mai fi geloasă.

Doar că seara nu se încheia fără ca Liviu să nu îi caute, din nou, compania lui Emily. În bucătărie, după ce o întreba pe Gabriela de ce nu se distrează, a abordat-o pe Emily.

Aceasta l-a întrebat dacă nu se teme că va fi pedepsit de Ștefania, iar el i-a răspuns că ”femeia lui” are motive să fie supărată.

În emisia Mireasa din 22 septembrie 2025, Liviu și Ștefania au declarat că sunt oficial într-o cunoaștere. Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

