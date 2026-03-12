Mireasa, sezonul 13. Ceartă de proporții, cu replici dure, între Roxana și Claudia, după task-ul baloanelor. Ce a zis

Un conflict de proporții s-a iscat între Roxana și Claudia și cele două au ajuns să își arunce cuvinte grele de față cu toți. Ce s-a întâmplat, în ediția din 12 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Un simplu task din casa Mireasa s-a transformat într-un adevărat motiv de ceartă pentru două concurente. Astfel, la task-ul baloanelor, un conflict de proporții s-a iscat între Claudia și Roxana. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Task-ul baloanelor a stârnit un conflict aprins în casa Mireasa, după ce Roxana și Claudia au avut opinii diferite legate de corectitudinea jocului. Discuția a degenerat rapid, iar cele două au ajuns la un schimb acid de replici. Camerele de supraveghere au surprins totul și așa a ieșit la iveală cât de rapid s-au aprins spiritele, în casa Mireasa.

Doamna Melinda a intervenit în discuție și a spus că este de acord cu Claudia, considerând că Roxana nu a respectat în totalitate regulamentul afișat pentru această probă.

Tensiunile au continuat și a doua zi, când cele două tinere și-au adresat cuvinte dure.

„Și tu provoci oamenii, Roxana”, a zis Giulia.

„Astea sunt răspunsurile mele, dacă vă convine bine, dacă nu, atunci nu”, a fost reacția Roxanei.

„Tu știi foarte bine cum reacționezi”, a mai spus Giulia.

La un moment dat, doamna Melinda a intervenit și a încercat să aplaneze conflictul.

Claudia a intervenit și ea în discuție și acest lucru a generat o ceartă între ea și Roxana.

„O să plângi pe aici dacă o să ai conflict cu mine, nu poți să duci”, a zis Claudia.

„Ce crezi, că îmi e frică de tine? Doar de Dumnezeu îmi e frică”, a fost replica Roxanei.

Ulterior, discuțiile și replicile acide au continuat în live, de față cu Simona Gherghe.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 12 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

