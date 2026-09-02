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Mireasa, sezonul 14. Simona Gherghe, anunț important, chiar la începutul show-ului! Ce schimbare s-a produs: „Forță majoră”

O situație de „forță majoră” s-a produs în casa Mireasa și Simona Gherghe a făcut anunțul important chiar la începutul show-ului, spre marea surprindere a concurenților și telespectatorilor.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 14:39 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 15:08
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Miercuri, îndrăgitul show matrimonial de la Antena 1 a început cu o veste complet neașteptată din partea Simonei Gherghe! Aceasta a dezvăluit ce schimbare de ultim moment s-a produs.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 2 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii.

Simona Gherghe, anunț important, chiar la început show-ului! Ce schimbare s-a produs în ediția din 2 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii

Miercuri, la ora 14:00, ore de începere a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii, așa cum arată și programul TV, Simona Gherghe a anunțat concurenții și telespectatorii că o situație neprevăzută s-a întâmplat. Iată mai jos anunțul de ultim moment cu care a debutat ediția:

„De la început vă spun că suntem mai puțini astăzi în living pentru că Evelina a părăsit casa Mireasa. Este un caz de forță majoră. O să vorbim un pic mai târziu, o să aflați mai târziu mai multe detalii. Ea a plecat, cu tot cu bagaje”, a fost vestea complet neașteptată dată de Simona Gherghe.

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Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 2 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

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