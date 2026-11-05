După comportamentul agresiv pe care l-a avut în casa Mireasa, concurenții au primit ocazia să decidă soarta concurentului, în ediția din 5 noiembrie 2026. Descoperă ce s-a întâmplat.

În ediția din 5 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, concurenții au făcut o ședință pentru a stabili o nouă sancțiune pentru Alberto. Descoperă ce au votat și ce anunț important a făcut Simona Gherghe.

O nouă sancțiune pentru Alberto! Concurenții Mireasa, puși să decidă soarta concurentului. Ce anunț a făcut Simona Gherghe

Situație neașteptată în ediția din 5 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii. Concurenții din casă au avut ocazia să decisă soarta lui Alberto!

O discuție în casa concurenților a adus în prim-plan comportamentul lui Alberto. Atât fetele, cât și băieții s-au consultat pentru a stabili ce pedeapsă ar trebui să primească în urma atitudinii considerate nepotrivite. Printre variante s-a numărat și intrarea într-o cursă de eliminare.

„Ne dorim ca Alberto să intre într-o cursă de eliminare?”, a întrebat Radu.

„Dacă intră Alberto în cursă, eu zic să intre și cei care au fost în discuție”, a propus Irina.

„Stai puțin că ceilalți nu au avut comportament agresiv”, i-a spus Radu.

„Da, dar sancțiunea a fost pentru toți, din ce am înțeles”, a zis Irina.

Ulterior s-a lămurit faptul că Alberto a fost sancționat pentru violență, în timp ce ceilalți au fost sancționați pentru jigniri.

„În urma ședinței care a avut loc, concureții au decis ca Alberto să intre în cursa de eliminare alături de Anne și Veronica. Tot în urma unui vot, casa a decis ca Vali, Adrian și Maria să nu intre în cursa de eliminare”, a fost anunțul făcut de Radu la camerele de filmat.

„Astăzi este joi, nu putem reseta o cursă de eliminare. Dar vă zic în exclusivitate ce votați în gală. Mâine aveți ocazia să votați un băiat ca să intre în cursă de eliminare, fără imunitate. Deci votăm fără imunitate. Aveți ocazia să vă exercitați votul așa cum doriți. Dar, acum, Irina, ca să îți răspund și ție, în cazul lui Alberto e o situație mai specială. E ca atunci când ai dosar penal și mai faci o boacănă, deci e o agravantă (...). El a mai fost trimis în cursa e de eliminare, dar a fost salvat de public pentru că a avut imunitate. De data aceasta nu va avea”, a zis Simona Gherghe.

Un detaliu ce i-a uimit pe mulți a fost replica Paulei, care a spus că nu i se pare agresiune ceea ce a făcut Alberto.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.